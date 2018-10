ANAF vrea să impozitele nunțile. Ce declarație trebuie să facă tinerii căsătoriți dacă au avut fotografi și formație la eveniment

ANAF vrea să afle de la tinerii căsătoriți nume de persoane sau de firme, nume de telefon, adrese și intermediari. Motivul: sume mari de bani sunt încasate pentru astfel de servicii și, de cele mai multe ori, acestea nu ar fi declarate, notează sursa citată.

Astfel de solicitări au început să fie trimise deja în toată țara. Fiscul vrea să știe inclusiv câți bani au fost dați preoților pentru cununia religioasă.

În cazul în care nu răspund solicitării, tinerii căsătoriți riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Potrivit sursei citate, articolul 58, alineatul 1 din Codul de procedură fiscală, invocat de ANAF ca bază pentru solicitarea de informații, prevede: „Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă.”

