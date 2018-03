În ultimii cinci ani, de când Iurie Darie a murit, actrița și-a făcut ziua de naștere la mormântul acestuia. Durere mare pentru Anca Pandrea, dat fiind faptul că acesteia i-a fost interzis, de către medici, să iasă din casă.

Fie că erau nămeți sau un pic mai cald afară, în fiecare an de la moartea lui Iurie Darie, Anca Pandrea obișnuia să-și petreacă ziua de naștere într-un mod aparte.

Actrița mergea la mormântul partenerului său, cu tortul preferat al acestuia și cu șampanie. Își chema acolo prietenii mai apropiați și se sărbătorea. În acest an însă, aceasta a fost nevoită să renunțe la acest obicei. Actrița a fost internată, timp de o săptămână, în spitalul de boli infecțioase, ”Matei Balș”, din cauza unei gripe puternice. Și, chiar dacă a ieșit refăcută și la timp pentru o astfel de aniversare, medicii i-au interzis să facă acest lucru.

”Doctorii nu m-au lăsat să merg. Mi-au zis că pot chiar și să mor, dacă stau în frig, pentru că abia mai puteam respira. A fost primul an fără puiuțul meu. De când m-am externat, nu am ieșit din casă. Vin prietenele mele și-mi aduc ce am nevoie”, a mărturisit Anca Pandrea pentru Libertatea.