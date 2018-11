Castelul reginei Maria din Balcic e iubit până și de cei care nu l-au văzut. Aflat într-o stare perfectă, colorat fabulos de grădinile din jur, cu o vedere minunată către mare, e un loc deopotrivă istoric și romantic. Puțină lume știe, însă, că înainte să descopere Balcicul, regina a fost fascinată de sălbăticia din Mamaia.

de Andreea Pavel, Info Sud-Est

Palatul neștiut de la Mamaia

Regina s-a îndrăgostit atât de tare de Mamaia și de liniștea de aici, încât în 1923, la un an după ce a fost încoronată ca suverană a României Mari, a cerut să i se construiască un palat, numai al ei, unde să se refugieze și să primească vizitele capetelor încoronate ale Europei, familii înrudite cu suveranii țării.

Palatul ei, căci ambele clădiri sunt palate, nu castele, există și astăzi în Mamaia, dar abia se mai ține în stâlpii de rezistență!

Palatul se numea Kara Dalga, adică „Valul Negru”, și a găzduit mai mulți membri ai familiilor regale din Europa și mai mulți șefi de stat decât a făcut-o vreodată palatul din Balcic, construit ulterior. Soarta lui a fost însă amară. O dată din cauza capriciilor istoriei, dar mai ales din cauza oamenilor.

Palatul a ajuns la gruparea Cocoș-Bittner-Petrache-SOV

Spre deosebire de palatul de la Balcic, reședința de vară a reginei Maria din Mamaia a fost incendiată și distrusă sistematic printr-un amestec de corupție, necunoaștere și nepăsare.

Comuniștii l-au transformat în cârciumă de lux, unde doar străinii își permiteau să intre. Erau anii ‘70 și 80. Atunci, palatul a fost bine întreținut și tot inventarul regal a fost păstrat. În anii 2000, însă, el a fost vândut la prețul unui apartament către o societate în al cărei acționariat se regăsea gruparea Cocoș-Bittner-Petrache-SOV.

Mazăre, condamnat în primă instanță pentru înstrăinare

La scurt timp, și grădina palatului, de 1,5 hectare, a fost vândută la un preț ridicol către aceeași firmă. Pentru asta, Radu Mazăre are o condamnare de 6 ani și jumătate în primă instanță. Judecătorii au dispus ca terenul să se întoarcă în patrimoniul orașului.

Cele două palate, unul părăsit și altul o marcă a iubirii, spun povestea diferenței banale, dar decisivă în soarta comunităților. Diferența dintre vorbe și fapte.

Încasări de 1,5 milioane de euro pe an

În Bulgaria, administrația fostului orășel românesc Balcic a construit un întreg concept, iar urbea lor s-a dezvoltat în jurul palatului reginei Maria. Bulgarii, chiar ei, „mai corupți și mai săraci ca noi în UE”, au înțeles importanța unui astfel de monument și a trecerii unei regine prin locurile lor și îl exploatează zi-lumină, în toate anotimpurile, pe ger și pe caniculă.

Un oraș cu 15.000 de locuitori, cât o comună din județul Constanța, încasează aproximativ 1,5 milioane de euro, în fiecare an, doar din vânzarea biletelor. Bașca suveniruri, restaurante și închirierea camerelor amenajate în construcțiile regale. Alte milioane de euro. Dar nu despre asta vorbim.

Căci nu e vorba, în primul rând, de bani.

Tranzacție „la colț de stradă”

În Constanța, un oraș cu 300.000 de locuitori, palatul reginei Maria și grădina lui din Mamaia au fost tranzacționate ca la colțul străzii, fără acordul Ministerului Culturii, apoi distruse. Batjocorite.

Conform legii monumentelor istorice, tranzacțiile palatului și grădinii sunt nule, pentru că au fost făcute fără ca statul să-și exercite dreptul de preemțiune. Doar că nici un ministru al culturii nu a ridicat un deget ca să recupereze monumentul istoric, deși procurorii DNA au insistat și au trimis solicitări către minister ca să se constituie parte în proces. Miniștrii noștri nu au reacționat în vreun fel.

Adăpost pentru oamenii străzii

Împreună cu colegii mei am scris pentru prima dată povestea acestui palat și apoi am început o campanie pentru salvarea acestui monument. Se întâmpla în 2013. Informându-i pe oameni, presa a izbutit să oprească distrugerea monumentului. Pentru că toți ochii sunt astăzi pe proprietari. Din cauza asta, ei nu-l mai vor acum – asta după ce monumentul a fost distrus sistematic și transformat, pe rând, în club, depozit de saltele, șezlonguri și adăpost pentru stripteuze. Da, în camera unde altădată dormea regina, acum câțiva ani dormea cine apuca.

Recent, proprietarii au mers în instanță și au cerut să scape de palat. Au chemat în judecată societatea de stat de unde îl cumpăraseră, ca să îi ceară acesteia să îl ia înapoi. Nu vor nici un ban în plus, doar suma cu care l-au cumpărat, actualizată la inflație.

În total, vreo 300.000 de euro.

Măseaua de minte a Centenarului

Doar că nici Mamaia SA nu vrea să îl ia înapoi, așa șubred și hidos cum a ajuns astăzi. Ministerul Culturii, singurul care ar putea să facă lumină și să tranșeze povestea asta, tace din nou. Nici nu cere sancționarea firmei care a distrus monumentul, nici nu s-a constituit parte în dosar. Nu face nimic.

Singurul palat construit de regina Maria în România a ajuns precum o măsea stricată, care te doare și te costă prea mult să o vindeci, așa că mai bine o scoți și o înlocuiești.

În an centenar, acum, când sărbătorim o Unire înfăptuită tocmai sub acești doi suverani, regina Maria și regele Ferdinand, simbolul lor din Dobrogea este nimic mai mult decât o clădire prăbușită în corupția și clanurile transpartinice sub care Constanța a fost blestemată să zacă în ultimele două decenii.