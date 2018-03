Ce vedete de la noi practică yoga

”Dacă yoga ar fi doar un sport, atunci yoga este cel mai vechi sport din lume (cu o vechime de aproape 5.000 ani) și s-ar traduce prin sportul unde nu există competiție, ci uniune și echilibru între ceea ce gândesti, spui și faci. Practica yoga este accesibilă tuturor, oricând, oriunde. Nu este ca și cum poți face yoga doar dacă ai o anumită poziție în societate sau doar dacă ai anumite resurse. Yoga nu este același lucru cu mersul la sala de forță. Yoga se traduce prin ” ești prezent, conștient, a recunoaste potențialul și a fi relaxat, integru, făra frici și atașamente” – Andreea Marin

”E incredibil cât de bine te simți când faci sport în aer liber și mai ales yoga! E o experiență pe care încerc să o repet de câte ori am ocazia, fie că sunt în vacanță sau într-o scurtă ieșire afară din București. Am făcut prima oara yoga în natură când am fosit în natură când am fost pentru câteva săptămani în Thailanda și nu am putut uita acea senzație uimitoare că devin una cu tot ce e în jur, că ma încarc de toata energia naturii” – Laura Cosoi