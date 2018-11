Potrivit polițiștilor, bărbatul are 20 de ani, este brăilean și avea permis din luna februarie 2018. Bărbatul, care părea incoerent, a fost scos din mașină și culcat la pământ de către clienții oamenii aflați în fața mall-ului, moment în care a strigat „Trebuie să curgă sânge pentru țara asta”, potrivit martorilor. Vezi primele imagini cu atacatorul din Brăila.



„Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un individ întins pe jos, oarecum incoerent, multă lume zice că era drogat. Am înțeles că l-au scos niște oameni din mașină, au folosit violența”, a povestit un martor la Digi 24.