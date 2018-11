Invididul ar fi încercat de trei ori să intre în incinta hipermarketului, după ce a intrat de mai multe ori cu mașina în stâlpii de beton de la intrarea în centrul comercial, susține un alt martor, citat de Obiectiv Vocea Brăilei.

De asemenea, doi bărbați aflați la o terasă din apropiere l-au imobilizat pe tânăr, până la sosirea echipajelor de Poliție.

Potrivit sursei citate, tânărul de 20 de ani ar fi vrut să cumpere autoturismul de la o persoană cu care s-a întâlnit în localitatea Cazasu. El ar fi plecat cu mașina pentru a o proba, iar, la întoarcere, l-a înjunghiat pe vânzător, din motive încă necunoscute. Apoi, pe centura Brăilei, în apropierea grădinii zoologice, a lovit doi pietoni, apoi a gonit spre un centru comercial.

La mall-ul din Brăila, a mai spulberat alți doi oameni aflați în parcarea centrului comercial.

„Eram în zona caselor și am auzit zgomot, am crezut că a picat cineva, s-a auzit destul de puternic, și apoi fost rumoarea aceea, mi-am dat seama ulterior din ce cauza. M-am dus să văd ce s-a întâmplat și am văzut acea mașină oprită în uși. Era un individ întins pe jos, oarecum incoerent, multă lume zice că drogat. Am înțeles că l-au scos niște oameni din mașină, au folosit violență”, a spus Lucian Căprari, unul dintre martorii care au văzut scena ulutioare, conform digi24.

„Inițial l-am văzut pe acesta pe jos, nu mi-am dat seama, și după vreo jumătate de minut am văzut la câțiva metri victime, aia era situația șocantă', a adăugat el.