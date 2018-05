Cristi Borcea ar putea fi eliberat condiționat. Cererea fostului acționar al clubului Dinamo, judecată miercuri

Cristi Borcea ar putea fi eliberat condiționat. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 4 judecă, miercuri, cererea de eliberare condiţionată a fostului acţionar al clubului Dinamo, care execută o pedeapsă de şase ani şi patru luni închisoare în dosarul “Transferurilor de jucători”. Decizia instanţei nu va fi definitivă.

Este pentru a doua oară când Cristian Borcea cere eliberarea condiţionată. El a mai făcut o astfel de solicitare şi în 2017. Atunci, Judecătoria Sectorului 4 i-a admis cererea, dar Tribunalul Ilfov a decis, în octombrie, că fostul acţionar al Dinamo nu poate fi eliberat condiţionat şi că poate formula o nouă cerere după şase luni.

În octombrie 2017, Cristi Borcea a vorbit în fața magistraților, regretând faptele pe care a admis că le-a comis.

“Regret faptele. Sunt adevărate, le regret foarte mult şi îmi pare rău că mi-am expus familia la ce am făcut. S-a redus pedeapsa cu opt luni. Nu am nimic de reproşat ANP. Vă rog să-mi daţi ocazia să merg lângă copiii mei”, a spus Cristian Borcea.

El s-a plâns că a executat 943 de zile în condiții proaste și a câștigat așadar 186 de zile scăzute din pedeapsă. În plus, a scris două cărți și a muncit pe rupte, deși e bolnav – a avut intoxicație cu mercur – astfel încât a câștigat alte 60 de zile, plus încă vreo 252 etc.

Borcea a plătit prejudiciul de 400.000 de euro plus dobânzi. Avocata i-a ținut isonul, înercând să înduplece instanța: are șapte copii, cei mai mulți dintre ei fiind bebeluși care își așteaptă tatăl acasă.