„Dacă toți românii ar pleca mâine…”

Într-o postare publică, o femeie din Danemarca afirmă că economia locală depinde de forța de muncă românească.

„Dacă toți românii ar pleca mâine din Danemarca, Danemarcei i-ar lipsi 45.000 de muncitori! Danemarca nu poate funcționa fără români! Imaginați-vă dacă am începe să-i tratăm mai bine și să le plătim salarii corecte?”, a scris Angelina Wiese Devine, pe pagina ei de Facebook. Mesajul a strâns aproape 3.000 de aprecieri și sute de comentarii și share-uri.

Aceasta critică modul în care românii sunt uneori prezentați în spațiul public, mai ales după un material realizat de TV2 Nord, despre „bandele de hoți români jefuiesc Danemarca”.

Angelina susține că materialul „NU relatează câți români muncesc din greu în Danemarca, sunt jefuiți de angajatori, nu sunt plătiți, plătesc chirii supraevaluate (închiriind de la angajatori), lucrează cu „salarii sindicale” sau pur și simplu sunt plătiți sub medie.”

„Poate ar trebui să ne concentrăm pe infractorii, cei care se îmbogățesc de pe urma mizeriei altora – care se îmbogățesc de pe urma imigranților care caută o viață mai bună”, mai spune aceasta.

Și adaugă o poziție fermă împotriva discriminării: „Există bande de hoți din România? Sigur. Există și bande de hoți daneze, germane, suedeze – și așa mai departe”.

Critică la adresa discriminării și a generalizărilor

Autoarea postării subliniază că infracționalitatea nu poate fi atribuită unei singure naționalități.

„Românii nu reprezintă o problemă pentru Danemarca, românii sunt o resursă valoroasă pentru forța noastră de muncă fără de care nu ne putem descurca”, a subliniat femeia.

„Chiar acum, aici, în Danemarca, românii care lucrează la construirea spitalului nostru din orașul meu, Odense, nu au fost plătiți de luni întregi, nu își permit mâncare, nu își pot permite să călătorească înapoi acasă”.

Ea mai atrage atenția asupra cazurilor de criminalitate economică și fraude din marile corporații, comparându-le cu infracțiunile de stradă: „Nu uitați, cea mai mare bancă a Danemarcei s-a aflat în spatele celui mai mare scandal de spălare de fonduri din istoria omenirii, niciun danez nu a fost condamnat! Criminalitatea cu gulere albe este ADEVĂRATA problemă, chiar și în Danemarca”.

„Oricine s-a împrietenit vreodată cu românii vă va spune că majoritatea dintre ei sunt amabili, cinstiți și muncitori – și v-ar da și cămașa de pe ei! Danemarca are una dintre cele mai scăzute rate ale criminalității din lume (iar România nu este cu mult în urmă)”, a mai precizat Angelina.

De altfel, Danemarca caută angajați români care știu să facă un lucru simplu, iar salariile sunt de peste 3.000 de euro pe lună.

Românii: „Aceleași probleme în toată Europa de Vest”

În comentarii, românii și-au făcut simțită prezența. Mulți dintre ei se plâng că în toată Europa li s-a pus această etichetă legată de infracționalitate.

Asta și pentru că au apărut mai multe statistici care arată că românii sunt pe primul loc în topul infractorilor străini din diverse țări din Europa. De exemplu, în Austria: aproape 19.000 de suspecți români au fost identificați într-un singur an.

„Românii se confruntă cu aceleași probleme în toată Europa de Vest. Nu înțeleg de ce unii oameni au o problemă cu noi. Suntem oameni muncitori, plătim impozite, încercăm să fim buni vecini și suntem prietenoși. Dacă unii români comit infracțiuni sau fac lucruri rele în țara voastră, puneți-i la închisoare. Dar nu generalizați și nu fiți rasiști ​​față de români. Mulțumesc!”, a scris un bărbat român.

„Ei bine, m-ai făcut să plâng. Îți mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase și emoționante. Româncă aici, lucrez și locuiesc în Germania ca asistentă juridică după ce am început totul de la 0 pentru că certificatele mele universitare nu au fost recunoscute”, a povestit o româncă.

„Mi-a plăcut foarte mult postarea! Astăzi i-am explicat cuiva din Marea Britanie că, implicit, românii sunt muncitori și nu fură”, comentează altcineva.

Comentariile de susținere pentru români vin de la oameni din diverse colțuri ale lumii.

„Îi încurajez pe oameni să meargă să locuiască în Danemarca timp de șase luni și apoi să locuiască în România timp de șase luni. Îți pot spune ce țară vei prefera. Care oameni sunt vecini mai buni. Și nu vor fi danezii”, a scris altcineva.

Câți români trăiesc Danemarca

Conform datelor oficiale publicate de Ambasada României în Regatul Danemarcei, în iulie 2025, în țară trăiesc aproximativ 46.276 de cetățeni români, distribuiți astfel:

Midtjylland: 14.502 persoane

Syddanmark: 11.697 de persoane

Hovedstaden: 11.318 persoane

Nordjylland: 4.484 de persoane

Sjælland: 4.275 de persoane.

Vorbim de aproape 10.000 de persoane cu vârste între 0 și 19 ani, de puțin peste 35.400 de persoane de 20-64 de ani și de circa 886 de persoane peste 64 ani de origine română care trăiesc în Danemarca.

Zeno Gugulan, cel care i-a speriat pe danezi

Postarea vine pe fondul unor articole publicate de TV2, care au relatat despre infracțiuni comise de grupuri de cetățeni români în Danemarca.

Postul danez TV2 a pornit de la arestarea unui cetățean român, Zeno Gugulan (37 de ani), despre care spune că era liderul unei grupări implicate în furturi organizate în mai multe țări europene.

Liderul criminal Zeno Gugulan în documentarul Channel 4 Foto: Betterwholesaling

Jurnaliștii susțin că acesta era deja cunoscut autorităților britanice și că apăruse într-un documentar al Channel 4 despre furturi din magazine în Marea Britanie.

Potrivit TV2, Gugulan a fost arestat în Danemarca, după o serie de furturi comise în 2025 din magazine de bricolaj și unelte.

Mai exact, Zeno Gugulan și complicii săi ar fi furat bunuri de peste jumătate de milion de coroane daneze. Poliția a descoperit un depozit cu marfă furată lângă Hammel, iar acolo au fost găsite unelte, utilaje de grădinărit și accesorii pentru baie. O parte dintre produse erau deja împachetate pentru transport.

Potrivit publicației, autoritățile daneze au observat un tipar de furturi organizate, itinerante, comise de grupuri care acționează rapid în mai multe state europene.

În noiembrie 2025, Zeno Gugulan a fost condamnat la interdicție de intrare în Danemarca pentru 12 ani și la un an și jumătate de închisoare.

„Este similar cu multe alte tipuri de cazuri cu care ne confruntăm. Sunt în țară pentru o perioadă scurtă și este o infracțiune transfrontalieră de îmbogățire. Fac asta frecvent și pot fura din magazine de patru sau cinci ori pe zi”, a precizat Heidi Grandt Andresen, inspector adjunct de poliție la Departamentul de Control al Imigrării din Est, care a investigat cazul liderului bandei românești.

Peste 1.300 de români, implicați în furturi, în Danemarca

Conform sursei citate, 1.376 de cetățeni români au fost condamnați în Danemarca pentru furt sau spargere în anul precedent, conform unei analize a documentelor procuraturii daneze.

„Asta face ca România să fie, de departe, țara de unde provin cei mai mulți hoți străini”, potrivit jurnaliștilor TV2.

Analiza mai arată că poliția consideră că aceste rețele sunt greu de destructurat și implică adesea doar executanți, nu liderii structurilor criminale.

Criminologul olandez Dina Siegel, specializată în criminalitatea organizată românească, citată de TV2 explică de ce mulți infractori români intervievați în cadrul cercetărilor aleg Europa Occidentală.

„Spun că au plecat în Europa de Vest pentru că acolo sunt lucruri de furat. În România nu este nimic de furat”, explică ea.

Potrivit profesoarei olandeze, unii infractori români consideră că furturile din țările vest-europene sunt mai ușor de justificat, invocând faptul că multe dintre bunurile sustrase sunt acoperite de asigurări.

„Nu o văd ca pe o problemă mare. Spun că vest-europenii se pot descurca fără ceva, în timp ce românii sunt atât de săraci. Este un fel de ajutor pentru dezvoltare pentru țările sărace”, explică ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE