„Am avut un eveniment extrem de neplăcut, în urmă cu vreo doi ani, când a intrat cineva în casă. Am lipsit câteva ore şi a intrat cineva în casă. Erau amândoi (căţelul Monicăi Pop şi căţeluşa fiicei sale – n.r.) şi când am văzut ce s-a întâmplat, că era geamul deschis, m-am speriat atât de tare că le-a făcut cineva ceva! Din fericire, nu le făcuse nimeni nimic. Probabil că şi hoţilor le place de anumiţi căţei. N-a mai contat nimic! M-am mulţumit că i-am văzut sănătoşi. Era frig, era de Crăciun… Bine că e sănătos! Putea să îi omoare! Ar fi fost îngrozitor”, povesteşte Monica Pop, potrivit spynews.

Recent, Monica Pop a povestit în cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” despre momentul în care a aflat că va deveni bunică. „M-am bucurat foarte mult, fiica mea a pregătit foarte frumos momentul în care am aflat. Era sfântul Alexandru, era ziua unui nepot. L-am serbat, i-am luat un tort şi la un moment dat ea a venit cu două pacheţele. Am zis că nu e ziua noastră. Când am desfăcut, era o pernă pe care scris: Aţi devenit părinţi în mai 1987, veţi deveni bunici în mai 2019”, a povestit Monica Pop.

Citește și

Avertizare meteo de ninsori și viscol! Cum se circulă pe drumurile din România la această oră