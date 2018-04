Criminalul in serie Ion Râmaru a ținut sub teroare Bucureștiul un an întreg, între 1970 și 1971. Născut în 1946, asasinul a fost admis la 20 de ani, la Facultatea de Medicină Veterinară din București. Nu a reușit niciodată să finalizeze studiile, iar colegii săi mai mult îl evitau pentru că era o fire ciudată care, atunci când se enerva, se tăia pe mâini și pe picioare.

A fost supranumit ”Vampirul din București”

Ion Râmaru nu se numără printre asasinii cu un număr mare de victime, însă e considerat unul dintre cei mai sângeroși pe care i-a cunoscut România. Supranumit ”Vampirul din București, studentul și-a săvârșit faptele cu violentță și sadism. Obișnuia să-și muște victimele și să le sugă sângele. Pe toate le-a violat, pe unele chiar și după ce au murit.

Criminalul a fost împușcat la ”Jilava”