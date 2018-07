EXCLUSIV/ Kamara si-a deschis sufletul și a vorbit despre fiul său. ”Noi nu am știut ce are, ni l-au pus în brațe și am plecat acasă”

Leon, fiul artistului, este o dulceață de băiețel în vârstă de trei ani, pe care tatăl său l-a așteptat cu nerăbdare.

Foarte inteligent, talentat la muzică. Din păcate însă, nașterea sa prematură, la 36 de săptămâni și alte erori medicale, au făcut ca micuțul să suporte, în prezent, consecințele. Artistul a evitat până acum să vorbească despre aceasta. Kamara și-a deschis sufletul de această dată și a mărturisit care este situația în care se află băiețelul său.

Kamara a mai spus că are o relație specială cu fiul său.

Artistul a vorbit, pentru prima oară, și despre eroarea medicală produsă la nașterea lui Leon, din cauza căreia fiul său suferă în prezent.

Soția artistului a fost astfel obligată să nască înainte de termen natural, și nu prin cezariană, așa cum îi indicase medicul său.

Kamara și soția sa au aflat destul de târziu că fiul lor are probleme de sănătate.

'Eu eram la Moscova cu Naționala artiștilor. Nimic nu anunța nașterea lui. De aici problemele lui Leon. Noi nu am știut ce are, ni l-au pus în brațe și am plecat cu el acasă. Ulterior, când am văzut cum întârzie în dezvoltare, am ajuns la mai mulți medici, care ne-au edificat. Am dirijat toată energia pentru a-l pune pe picioare și nu pentru a ne consuma forța și timpul prin procese cu un rezident iresponsabil. Mulțumesc acelor doctori care au intervenit la timp și au corectat cât s-a putut din greșeala unui doctor care merită să nu mai profeseze'.