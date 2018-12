Motivele pentru care a ajuns în grija medicilor inițial nu au fost făcute publice, însă ulterior Jim McGrath, purtătorul de cuvânt al fostei familii prezidenţiale, a declarat că acesta a suferit o pneumonie severă cu complicații, rămânând internat în spital timp de câteva zile. George H.W. Bush a evitat să-și facă publice probleme de sănătate, însă în urmă cu câțiva ani, acesta a mărturisit că suferă de boala Parkinson din cauza căreia nu mai putea să meargă.

A avut un singur mandat de președinte

George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii , având un singur mandat din 1989 până în 1993.

Cunoscut si sub numele de „George Bush Senior' si „Bush 41', acesta s-a născut la 12 iunie 1924 în statul Massachusetts, în familia senatorului Prescott Bush. Bush Senior a detinut funcții foarte importante în stat. Înainte de a fi președinte a fost vicepresedinte timp de doua mandate (1981-1989) și Director al Agenției Centrale de Investigații (doar 357 de zile, începând din 30 ianuarie 1976). A avut și importante funcții bancare în statul Texas și în privința politicii externe a SUA.

G. H. W. Bush a fost congressman al House of Representatives din Texas (1967 – 1971), ambasador al SUA la Organizația Națiunilor Unite (1971 – 1973), președinte al Comitetului Naţional Republican (1973 – 1974), șef al Biroului de legătură al SUA în Republica Populară Chineză (1974 – 1976), director al Central Intelligence Agency (1976 – 1977), președinte al First International Bank din Houston (1977 – 1980) și, ca cel de-al 43-lea vicepreședinte, sub președinția lui Ronald Reagan (1981 – 1989). Fiul lui, George W. Bush, a fost cel de-al 43-lea președinte american și a avut două mandate.

A fost veteran de război

George Bush Senior a fost și veteran din al Doilea Război Mondial. După atacul de la Pearl Harbor, Bush și-a amânat studiile și s-a înrolat ca locotenent, devenind cel mai tânăr pilot al flotilei din acel moment (1942) și activând pe un portavion de intervenție rapidă.

După razboi a absolvit Universitatea Yale, iar în 1945 s-a căsătorit cu Barbara Pierce, cu care a avut șase copii. Primul băiat, George Bush Junior (n. 1946), a ajuns guvernator de Texas și apoi presedinte al SUA (2001-2009).

A devenit milionar la 40 de ani

Un alt băiat, John „Jeb' Bush (n. 1953) a devenit guvernator al Floridei (1999-2007). După mutarea în Texas, familia Bush a intrat în afaceri cu petrol și Bush Senior a ajuns milionar la 40 de ani. A intrat în politica ca republican, însă unei campanii de succes nu a reușit să câștige nominalizarea partidului pentru funcția de președinte în 1980, ce i-a revenit lui Ronald Reagan, însă a fost ales vicepreședinte, candidând împreună. În 1988, Bush Senior a avut o nouă campanie electorală în încercarea de a-i deveni succesor lui Ronald Reagan și a reușit să devină cel de-al 41-lea președinte al SUA, învingândul pe oponentul său, democratul Michael Dukakis.

S-a remarcat pe politica externă

Bush Senior s-a făcut remarcat pentru politica externă, unde a parcurs etape istorice foarte delicate: deciziile democratice ale lui Gorbaciov, căderea Zidului Berlinului în 1989. Încurajat de marii lideri din Europa, precum preșdintele Franței, François Mitterand, și premierul britanic, Margaret Thatcher, Bush a avut o întâlnire specială cu Mihail Gorbaciov în insula Malta, pe 2-3 decembrie 1989, considerându-se că atunci s-a incheiat îndelungatul „Război rece' dintre Occident și țările socialiste.

George Bush Sr. a fost martor la destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991 şi la instaurarea unei noi puteri la Kremlin, mai cooperantă cu Vestul. S-a remarcat însă în momentul când a izbucnit Războiul din Golf, când, în 1991, Irakul lui Saddam Hussein a invadat şi anexat statul Kuweit, reclamând drepturi istorice asupra acestuia. Americanii au contribuit masiv la organizarea unei operaţiuni ample, „Furtună în Deşert', în urma căreia Kuweitul a fost eliberat. El a coordonat și operațiuni militare și în Panma și Golful Persic.