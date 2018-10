„Atâta timp cât cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, înger al Universităţii!”, a scris „Baciul” într-o postare pe pagina personală de Facebook.

Şi Ionuţ Lupescu a ţinut să transmită un mesaj special după moartea lui Ilie Balaci. „Azi a plecat dintre noi, mult prea devreme, unul din cei mai mari fotbalişti din istoria fotbalului românesc , Ilie Balaci! Am avut privilegiul sa joc alături de el şi onoarea sa debutez in locul lui in mare echipa a lui Dinamo Bucureşti . Rămas bun Nea Ilie ! Nu te voi uita niciodată!”, a scris Ionuţ Lupescu.

Fosta glorie a fotbalului românesc s-a stins fulgerător duminică dimineață, la vârsta de 62 de ani. „Nu există cuvinte ca să exprime durerea acestei pierderi imense. Odihnește-te în pace, Ilie Balaci!’, a scris pe Facebook Gică Hagi, după moartea fostului fotbalist.

Citește și

Românul care a revoluționat drepturile LGBT vrea în Parlamentul European. 'Să schimbăm și alte tradiții românești: violența domestică și statul patriarhal'