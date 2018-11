Fostul ministru al Muncii le-a spus jurnaliștilor că ar fi fost potrivită pentru funcția de ministru al Transporturilor.

„La Craiova, de exemplu, când am fost primar, orașul a fost pe primul loc la absorbția de fonduri europene și știu că Ministerul Transporturilor are o problemă de această natură. De asemenea, cred ca ministru că mi-am demonstrat eficiența. Am luat în calcul faptul că este posibil să fie respinsă numirea mea, am analizat această chestiune, mi-am asumat, nu a fost niciun fel de situație neașteptată pentru noi. Știam că președintele e un om ranchiunos în primul rând și că nu îmi va ierta declarațiile cu privire la domnia sa. Eu dacă mă uit la toată cariera mea de până acum, cred că am lăsat ceva în urmă. Nu cred că pot spune același lucru despre președinte, pentru că eu nu îmi amintesc nimic notabil din mandatul lui”

Vorbind despre un posibil război între Klaus Iohannis și PSD, Vasilescu a răspuns: „Este un joc politic de care președintele profită”.

Referitor la propunerea ei pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lia Olguța Vasilescu a spus că a fost o discuție în Biroul Permanent în care mai mulți oameni din PSD au spus că era mai potrivit ca aceasta să fie propusă de la început la Ministerul Dezvoltării Regionale.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că îi respinge pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Tansporturilor și pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării Regionale, spunând că propunerile sunt „nepotrivite”. Ulterior, PSD a decis să vină cu alte două nominalizări: Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării Regionale și Mircea Drăghici, la Ministerul Transporturilor.

