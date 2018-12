Unul dintre cei care s-au arătat indignați de felul în care arată monumentul a fost președintele PNL Sector 5, care spune că statuia este „o blasfemie la adresa Reginei Maria a României”. De aceeași părere este și criticul de artă Pavel Șușară, care descrie statuia drept „o oroare, o batjocură”.

Statuia Reginei Maria a fost dezvelită chiar de Ziua Națională, în Parcul Izvor, are doi metri înălțime, șase tone și este realizată din bronz de către sculptorul Anton Rațiu.

În spațiul public au apărut însă, la scurt timp, critici la adresa monumentului, cu privire la viziunea artistului și la faptul că statuia nu o reprezintă deloc pe Regina Maria.

Cristian Marian Olteanu, președinte PNL Sector 5, îl atacă pe primarul Daniel Florea, considerând că statuia pe care a inaugurat-o nu are nici o legătură cu regina.

„Edilul ZERO al sectorului 5, Daniel Florea, a inaugurat o statuie denumită Regina Maria, în care unul dintre ctitorii României nu poate fi recunoscut nici după noblețe, nici după atitudine și portret. PNL Sector 5 consideră o blasfemie la adresa Reginei Maria a României inaugurarea acestei statui. Concret, bâlbâielile compoziționale și volumetrice, drapajul nerezolvat prin lipsă de dinamică și volum (nu este nici clasic, nici modern), carențele studiului anatomic, toate aceste aduc la o poziție nefirească a corpului”, susține Cristian Marian Olteanu.

Părerea îi este împărtășită și de un specialist în artele vizuale. Istoricul și criticul de artă Pavel Șușară descrie statuia drept o insultă.

Criticul caracterizează statuia drept unul dintre cele mai caraghioase și insultătoare monumente amplasate în spațiul public și afirmă că degeaba s-a inspirat artistul din sute de fotografii și cărți despre Regina Maria „dacă nu-l duce mâna și capul”.

De asemenea, monumentul nici nu ar avea aviz de la Ministerul Culturii pentru a fi amplasat în spațiul public, spune Șușară, care este și președintele Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public din cadrul Ministerului Culturii.

Sculptorul Anton Rațiu, autorul statuii Reginei Maria, se arată nemulțumit de criticile din spațiul public aduse monumentului realizat de el, spunând că doar un profesionist ar trebui să-și dea cu părerea despre opera de artă, nu cei fără cunoștințe în domeniul artelor vizuale.

„Am 50 de ani de activitate, am terminat facultatea șef de promoție, am pregătit generații întregi de sculptori, am peste 50 de statui de bronz în atelier. De ce dau ei în mine? Doar ca să se răzbune pentru lucruri de-ale lor?”, spune Anton Rațiu, făcând referire la criticile liderului PNL Sector 5, Cristian Marian Olteanu.