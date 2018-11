Bărbatul a fost adus miercuri seara la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi din cauza unor arsuri suferite pe 75 la sută din suprafaţa corporală. Potrivit medicilor, starea tânărului este gravă deoarece el a suferit arsuri ale căilor aeriene, notează Agerpres. El a fost operat în noaptea de miercuri spre joi și este internat la terapie intensivă.

Tânărul ars în exploziei va fi transferat la o clinică din străinătate.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat că bărbatul va fi transportat în Belgia.

Potrivit Hotnews, deputatul de Timiș Pavel Popescu spune că s-a implicat pentru ca pacientul rănit să fie transferat cât mai repede în străinătate.

Presa locală a scris că tânărul rănit a fost transportat la Iași pentru că nu s-au găsit locuri la București. Informația a fost răspândită pe Facebook, pe comunitatea „Corupția Ucide', iar Raed Arafat a fost acuzat că ar fi cerut păsuire 24 de ore până când tânărul rănit să fie primit la o unitate medicală din Capitală. Secretarul de stat în Ministerul de Interne a reacționat în urma speculațiilor.

„M-am obișnuit să las de la mine și să închid ochii la câte murdării și minciuni sunt scrise despre mine și despre ce fac de către unii și alții care se ascund în spatele conturilor de Facebook și comentează de dimineață până seară. De această dată chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul coruptiaucide' în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat un pacientul cu arsuri la Iași 24 de ore. Mincinoșilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o ședința în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exercițiu în calitate de președinte al comisiei medicale civile. Nu am știut de pacientul respectiv și nimeni nu m-a întrebat nimic în relația cu acest pacient. Așa cum corupția ucide, minsiunea și prostia pot ucide și pot, la rândul lor, face foarte rău unei țări. Nu știu cum vă permiteți să mințiți în halul acesta pe site-ul respectiv și nici măcar să nu verificați informația pe care o difuzați! Sper că aveți bunul simt să retrageți ce ați scris acolo și comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-ați prezentat altfel cu siguranță ne vom vedea la instanța!”, a scris Raed Arafat, pe Facebook.