Tudorel Toader îl ironizează pe Augustin Lazăr: „Nu am ştiut că procurorul general mi-a dat sfaturi azi-noapte în legătură cu ce să fac de dimineaţă”

„Sâmbătă şi duminică am fost la Iaşi, am ţinut cursuri, în felul acesta nu am stat sub presiune, cu comentarii, atitudini pro contra, eu mi-am văzut de treburile mele. OUG nu e opera mea, este emisă de Guvern, eu ca ministru cred că este o OUG necesară corerentă, tehnică, bună. Nu aş spune că există o presiune externă, poate nici presiune internă, sigur că există gesturi de nemulţumire”, a mai spus ministrul, luni seară, la Antena 3.

Toader a vorbit și despre evaluarea procurorului general al României și a spus că aceasta este gata, în mare parte.

„Mai sunt nişte elemente pe care vreau să le evaluez. Timpul se măsoară în zile. Voi face cunoscute criteriile, elementele de evaluare, concluziile raportului de evaluare în mod public şi odată la toată lumea, nu pot spune acum. Şi a fi nehotărât e tot o stare de abordare. E o chestiune de zile. Şi luna are zile. Sigur voi pune capăt acestei evaluări. Sigur, îi spuneam procurorului general, făceam referire şi la mine şi la oricine vine o vreme când fiecare poate şi trebuie evaluat. Precum pregătirea, formarea profesională e continuă, şi evaluarea e continuă”, a spus Toader.

Guvernul a adoptat, în ședința de luni, ordonanţa de urgenţă de modificare a legilor justiţiei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat, după şedinţa de Guvern, principalele prevederi din Ordonanţa de Urgenţă. El a arătat că nu a fost la Comisia de la Veneţia „pentru a solicita şi a lua aprobare” şi că ordonanţa a fost făcută pentru corelarea celor trei legi ale Justiţiei cu solicitările Comisiei de la Veneţia şi cu solicitările scrise ale Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministrul a explicat principalele prevederi din OUG

CITEȘTE ȘI:

Copilul care și-a ucis bunica, refuzat la a treia şcoală. Părinţii nu-l vor în clasă şi acuză nereguli ale Inspectoratului Şcolar: „Nu discriminăm, dar e periculos”