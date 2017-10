Este unul dintre vatmanii veterani de la RATB. Astăzi, el a deschis parada tramvaielor de epocă. Viorel Burciu, vatman pe tramvaiul de epocă V 56 ne-a povestit cum și-a început meseria.

I-au trecut prin mână zeci de tramvaie. Le-a condus pe toate cu același drag și atenție, căci îi place meseria lui și pune suflet în tot ceea ce face. Lucrează la RATB din 1976, iar doi ani mai târziu, fiindcă își dorea mult să conducă tramvaie, s-a apucat de școală: “În 1979 eu am făcut școala de vatmani pe acest tip de tramvai ( modelul V 56- n.r.)”, spune Viorel Burciu. De atunci până acum s-au schimbat foarte multe în Capitala pe care el a văzut-o zeci de ani prin parbrizul tramvaiului. Mai multe mașini și tot mai mulți șoferi indisciplinați. Din toată cariera lui, spune că cel mai tare îl uimește transformarea oamenilor. “Mă minunez cum s-au schimbat oamenii. Din păcate, sunt tot mai răi și mai puțin dispuși să respecte regulile și nu mă refer aici doar regulile de circulație, ci la regulile de bun-simț”, spune bătrânul vatman.

A mers până în 1981 cu tramvaiul tip V 56

Viorel Burciu mai are puțin până la pensie. Astăzi, de Sărbătoarea Sfântului Dumitru Izvorâtorul de Mir, el a condus cel mai vechi vagon dintre cele trei tramvaie de epocă ce merg prin Capitală: vagonul Tip V 56. Acesta a început să fie fabricat în anul 1956 la Atelierele Centrale ale ITB, prin recarosarea tramvaielor marca Dyle. Vatmanul a mers doi ani cu acest tip de tramvai, pentru că în 1981, ele au fost retrase din circulație. În 1970, în parcul RATB existau 226 de astfel de vagoane. Acum, parcul RATB are în dotare, în total, un număr de 486 de tramvaie. “Am lucrat și pe Electroputere ( un tramvai proiectat la fabrica de la Craiova- n.r.) și după aceea am trecut pe V3A, pe care am lucrat vreo 10 ani. Acum sunt la manevră, în cadrul Depoului Dudești”, ne-a mai povestit Viorel Burciu. Lucrează la depoul Dudești acolo unde stă “parcat” (atunci când nu e scos la paradă- n.r.) și vagonul tip V 56, tramvaiul lui de suflet.

Viorel Burciu a condus tramvaiul V 56 la toate evenimentele pe care le-a organizat RATB-ul până acum și ne-a spus că și după ce va ieși la pensie, va veni să se plimbe cu el de fiecare dată când va fi scos la paradă.

Cele trei tramvaie de epocă vor circula prin Capitală până duminică, 29 octombrie.

CITEȘTE ȘI: