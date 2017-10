VIDEO EXCLUSIV/ Renumitul rapsod Grigore Leșe, jurat la TVR, aruncă bomba: ”Ascult și manele, mă duc cu gândul la doinele din Maramureș”!

Grigore Leșe, doctor în muzică și actualmente jurat la o emisiune de la TVR, nu ascunde faptul că ascultă cam toate genurile muzicale, inclusiv manele. El atrage însă atenția ca acestea să nu fi confundate cu muzica metiș.

La prima vedere, cooptarea lui Grigore Leșe în juriul emisiunii ”Vedeta populară”, de la TVR, show prezentat de Iuliana Tudor, ar putea părea o surpriză.

Cunoscutul rapsod nu a mai făcut parte din vreun format de acest gen, ce presupune, pe lângă altele, și ore multe petrecute în platourile de filmare. Acesta explică însă care au fost motivele pentru care a acceptat acest ”job”.

Cât despre bogata sa cultură muzicală, acesta a adăugat:

”Ascult și Bach. Sunt absolvent de Academie de muzică, am terminat liceul de muzică, am licența în muzică, facultatea de interpretare și am scris o teză de doctorat în muzică, în 2003. Știu cu ce se mănâncă muzica asta din mediul tradițional”.