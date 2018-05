Nu de puține ori s-a spus despre ea ca este o artistă dură cu oamenii cu care lucrează.

Lucrurile nu stau însă la fel și atunci când aceasta este departe de scenă. Ei bine, Andreea Bălan vorbește despre dubla sa personalitate, care o ajută să fie fresh și să pară mai tânără decât este.

”Cred că am un suflet tânăr, proaspăt. Asta mă ajută să par mai tânără. Mă simt un copil și cred că am și o dublă personalitete. Sunt Andreea aceea dură, de fier care are un business, care merge la concerte, iar acasă sunt foarte copilăroasă, mă joc cu fetița mea. Asta mă ține fresh”, a declarat artista pentru Libertatea.