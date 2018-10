La doar 21 de ani, Diana Enache pare hotărâtă să-și facă un rost în viață pe modelul tatălui ei, cântărețul Adrian Enache. Deși este studentă la Facultatea de Drept, s-a lansat și-n muzică și deja se poate lăuda că a cântat, pe bani frumoși, la mai multe nunți. Are repertoriu și pentru alte evenimente, dar nunțile sunt preferatele ei.

Diana spune că nu-i e greu să împace studiile cu hobby-ul său și va continua să cânte și după ce va absolvi Dreptul, fiindcă a găsit modalitatea de a împăca ambele cariere:

Asta a și fost idea: să fiu și avocat sau notar, dar și cântăreață. Iar la nunți, o să le spun mirilor: eu acum vă cânt, sper să am mână bună, să vă țină. Iar dacă nu, vă aștept la cabinetul meu de avocatură sau de notar. Deci putem face un preț doi în unul'.

Tânăra nu a ascuns faptul că-i place mult să asiste la procese și a făcut practica în domeniu chiar cu avocata care a apărat-o în procesul cu cetățeanul libanez care a agresat-o și a încercat să o violeze.

Am făcut practică fix cu avocata pe care am avut-o în episodul respectiv. Și atunci, mi s-a dezvoltat ideea de Drept. Mi-a plăcut foarte mult ce înseamnă un proces. Mi s-a părut un fel de teatru în termeni juridici. Am fost la mai multe procese și pe penal, și civil. O să termin anul acesta. Meseria de judecător e foarte impunătoare. Dar ca judecător nu mă văd stând atâtea ore pe un scaun. Ca avocat sau notar ai programul mai flexibil. Îmi plac însă și partea de publicitate și partea de media. Nu e timpul pierdut să mă reorientez', a adăugat ea.