Marcel Pavel a vrut să se căsătorească din interes. Dezvăluiri incendiare din viața artistului

Marcel Pavel a vrut să se căsătorească din interes. Artistul a fost cel care a dat cărțile pe față.

Marcel Pavel s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi din Moscova. Cuplul are trei copii. Cei doi băieți, Sasha și Richard, sunt amândoi interesați de oportunitatea unei cariere muzicale. În 2013, Violeta i-a dăruit și o fetiță minunată, care a primit două nume Ioana și Iuvenalia după bunicul ei din partea mamei.

Invitat la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, cântărețul a făcut mărturisiri incredibile.

Marcel Pavel a vrut să se căsătorească din interes. Cu o elvețiancă

”În 1981 am fost plecat pentru prima dată și am fost urmărit de securitate. Am vrut să rămân acolo. În 1989 voiam să rămân în Elveția.

Am vrut să mă căsătoresc de conveniență cu o femeie de origine elvețiană. Soția mea știe despre asta. De conveniență era”, a declarat Marcel Pavel pentru ”Răi da` buni”.