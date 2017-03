Vedete de 1 aprilie, Ziua Păcălelilor. Intrată adânc în tradiția noastră, ziua de 1 aprilie este șansa multora de a se se revanșa pentru toate glumele de peste an sau pur și simplu pentru a plăti polițe. Nici vedetele noastre nu au scăpat de răzbunări mai dulci ori sărate, deznodământul fiind întotdeuna gustat deopotrivă de cei care au complotat, dar și de ”țepuiți”. Vă prezentăm câteva cazuri în care fețele cunoscute din biz-ul autohton au simțit fiori reci pe șira spinării, iar exemplar rămâne cel al lui Chilian care… a devenit tată de 1 Aprilie.

Gheorghe Gheorghiu nu uită de peste 20 de ani cum i-au copt-o colegii săi de turneu, regretatul Gil Dobrică, Liviu Tudan și Adi Ordean (pe atunci în Roșu și Negru). ”Am primit cadou de la un preot, după un spectacol, la Râmnicu Vâlcea, o damigeană cu vin ales, sigilată cu ceară roșie, licoare învechită mulți ani pe care am adus-o la hotel. Am scuzat cadoul căci era sigilat și-l păstram pentru Paște, căci, ca de obicei, am musafiri, așa că am ascus damigeana în dulap și o verificam mereu. Gil Dobrică și Adi Ordean au escaladat clădirea și au intrat pe geamul camerei mele, au scurs vinul, au umplut damigeana cu apă și au sigilat-o cu același timp de ceară. Seara, de 1 aprilie, băieții aduceau mereu vin la masa, mai apucam și eu câte un pahar. Neștiind că beau din vinul meu. Am păzit și cărat damigeana cu grijă mare, am lăudat marfa zile la rând. Iar de Paște m-am făcut de râs groaznic când i-am dat cep”.

Și regele farselor a fost țepuit

Pe când era șef al păcălelilor, la un post de radio, și făcea farse pe bandă, Daniel Buzdugan a luat chiar el ”țeapă”. În cursa aviatică București-Iași, stewardesa a anunțat că avionul se apropie de Cluj-Napoca! ”Am crezut că am greșit avionul, mai ales că nimeni nu avea nimic de obiectat dintre pasagerii de lângă mine. Nu doar că am crezut minciuna ci am fost încordat tot restul zborului. Înainte să aterizăm s-a risipit misterul, stewardesa a anuțat că a fost o farsă de 1 aprilie iar oamenii cu care călătoream au început să aplaude”.

Florin Chilian are oroare de ziua păcălelilor și i se trage de la o farsă gravă, când o prietenă l-a anunțat că a devenit…tată. ”S-a întamplat într-o perioadă în care nu toate erau la locul lor și vestea a căzut ca un trăznet. A fost atât de bine cusută farsa încât obiceiul de 1 aprile nu avea valoare în mintea mea. Toate planurile mele s-au năruit brusc, nu că nu-mi doresc să fiu tată însă era cel mai nepotrivit moment, iar – stupoare – familia prezumtivei mame nu-mi dădea voie s-o vizitez. Așteptam cu flori în brațe în fața casei, traversam stări caudate, iar toți dinăutru râdeau de mine studiindu-mi fâstâceala din spatele perdelelor”.

Anunțată că cea mai bună prietenă a fost călcată de mașină

Cântăreața Ami și-a furat-o grav de 1 Aprilie. Atât de grav încât a dat-o din plâns în râs și apoi iar în plâns… „Cea mai mare păcăleală de 1 aprilie a venit din partea celei mai bune prietene. M-a speriat spunându-mi că a dat mașina peste ea pe trecerea de pietoni și că este la spital în stare gravă și că va rămâne paralizată pe viață. Pur și simplu am încremenit, am luat mașina și am pornit spre spitalul la care îmi spunea că este. Ei bine, când am ajuns acolo, m-a sunat râzând, bineînțeles să-mi spună că a fost de fapt o păcăleală de 1 aprilie. Am început să plâng, nu să râd. Nici nu îmi dădusem seama că suntem în 1 aprilie, atât de afectată eram de vestea accidentului”.

Florin Ristei și-a trimis amicul la spital

„Țin minte că eram în facultate și am păcălit un coleg de cămin că unul dintre prietenii noștri este la spital că i s-a făcut rău. Am făcut un întreg scenariu, iar el săracul s-a dus prin saloane cu banane și mâncare să îl caute pe prietenul nostru. Noi plecaserăm și București și am uitat de povestea pe care i-o spusesem cu câteva zile înainte. Colegul nostru de cămin ne suna seara din spital că nu găsește salonul, că a întrebat pe toată luema și că nimeni nu știe unde este internat prietenul cu pricina”, ne-a povestit amuzat de farsa lui Ristei.

Laxative și sare în loc de zahăr

Cântărețul Mircea Eremia, fratele mai mic al Alinei Eremia nu s-a dedat la farse complete, dar are o colecție impresionantă. „Să faci o glumă de 1 Aprilie nu este cel mai ușor lucru. Trebuie aleasă și în funcție de victimă. Țin minte că de fiecare dată cel mai inocent și enervant lucru era să schimb zahărul cu sarea. De multe ori am aplicat și gluma cu laxativele. Este foarte amuzant să îți vezi prietenii că se duc la baie la o serată frumoasă în club. Am lipit pe mașina tatălui meu un afiș cu „de vânzare” și numărul de telefon. Pot spune că am fost și pedepsit pentru glumele pe care le făceam.”

Răzvan Ciobanu, tăvălit de o clientă

„Nu prea am fost victima farselor, prietenii știu că nu fac față, că nu îmi plac surprizele de genul acesta, dar îmi aduc aminte că la o probă o clientă și prietenă bună s-a rățoit la mine imediat după ce a îmbrăcat rochia pregătită de mine special pentru ea. Eram de-a dreptul siderat, nu înțelegeam de ce nu îi place, ce nu îi place. Când m-a văzut așa tulburat a izbucnit în râs, destul de repede. Ei îi plăcea la nebunie rochia, dar își propusese să mă scoată puțin din ale mele. Și a reușit.

Nu li se fac farse de frică

Există însă și o categorie de vedete care au căpătat imunitate la farse. Cum? Simplu! „Când eram mai mic făceam farse. Eu nu prea am primit. Cine are curaj să mă sune să-mi facă vreo farsă”, ne-a spus Augustin Viziru, lăsând să se înțeleagă foarte clar că a cam băgat frica în cunoscuți.

În aceeași oală este și Bianca Drăgușanu care recunoaște că nu ar reacționa prea bine la păcăleli și a avut grijă ca cei din jurul ei să înțeleagă asta: ”Sunt imprevizibilă!”