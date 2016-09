Andra este una dintre cele mai iubite artiste din România. Vedeta are milioane de fani și a câștigat numeroase premii, în semn de apreciere pentru toate piesele lansate. Mai nou, soția lui Măruță a fost nominalizată la categoria BEST ROMANIAN ACT în cadrul MTV Europe Music Awards 2016.

Andra și-a anunțat fanii de pe contul de Facebook și i-a invitați pe toți să o voteze, pentru a câștiga trofeul. “Sunt nominalizată la categoria BEST ROMANIAN ACT în cadrul MTV Europe Music Awards 2016! Sunt onorată că piesele mele au ajuns la toți românii, și din România și din alte țări. Vă iubesc! Mulțumesc celor care mă susțin”, a scris Andra pe contul de socializare.

Andra recunoaște că s-a îngrășat

Deşi a trecut mai bine de un an de când a adus-o pe lume pe micuţa Eva, Andra recunoaşte că nu a reuşit să scape de toate kilogramele acumulate în timpul sarcinii.Cântăreaţa îşi mai doreşte să slăbească măcar patru kilograme, dar recunoaşte că această „misiune” pare imposibilă, deoarece adoră să mănânce.În plus, programul foarte încărcat nu-i permite să meargă şa sală, aşa că singurul sacrificiu pe care l-a făcut a fost renunţarea la pâine.„Mai am vreo patru kilograme de dat jos, dar astea s-au asezat altfel. Aşa bună-i mâncarea! Ce-i drept ma abtin la paine. Simt nevoia sa rfac sport, dar nu mai am timp pentru asta”, a spus Andra Măruţă, la Antena 1.

În octombrie 2013, șlagărul Andrei, „K. la Meteo” în colaborare cu What’s Up, a fost nominalizat la categoria „Best Romanian Act” la MTV Europe Music Awards. Andra a scos noi hit-uri în aprilie, 2013 „Inevitabil va fi bine”, în decembrie 2013 „Atâta timp cât mă iubești!” cu Marius Moga, în februarie 2014 cu Vunk „Numai la doi”, în iulie 2014, cu Liviu Teodorescu „Așa e dragostea”, în ianuarie 2015, cu Shift „Avioane de hârtie”, în aprilie 2015, cu Proconsul și Ștefan Bănică „Aici cu mine”, în mai 2015 „Falava”, în iunie 2015, „Nebuni în noapte”, în august 2015, „Niciodată nu spune niciodată”, în februarie 2016, „Iubirea schimba tot” și cel mai recent single, cu David Bisbal, „Without You”, care a reușit să adune în 9 zile de la lansare peste 13 milioane de vizualizari. Până în prezent artista a lansat 12 albume, ale căror single-uri s-au bucurat de un real succes atât în țară cât și în străinătate, vânzându-se în peste 500.000 de copii.