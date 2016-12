Fetița Andreei Marin nu s-a abținut. Ce a spus despre Tuncay Ozturk

Fetița Andreei Marin nu s-a abținut, după ce mama ei s-a despărțit de Tuncay Ozturk. Cei doi se înțelegeau bine, însă Violeta a dat dovadă de o maturitate incredibilă. Și-a încurajat mama să meagă mai departe și să treacă peste momentul despărțirii. Cuvinetele au fost emoționante.

Fetița Andreei Marinși a lui Ștefan Bănică Jr., în vârstă de 9 ani, a găsit în fostul soț al mamei sale, Tuncay, un prieten bun, iar atunci când vedeta a decis să divorțeze de acesta, fetița a încurajat-o. Dezvăluirea a fost făcută de „Zână” într-un interviu acordat Andreei Esca, la Europa FM.

Fetița Andreei Marin și-a impresionat mama



„Era mică, eu şi Ştefan am avut grijă să nu sufere când am divorţat. Contează foarte mult acest copil pentru noi. Se simte iubită de ambele părţi. Nici acum nu i-a fost greu. A avut în Tuncay un prieten, dar nu a fost tatăl ei, aşa că nu a fost greu. Mi-a spus „Mami, vei vedea că pe viitor ai să întâlneşti mulţi bărbaţi care or să aprecieze ce eşti tu cu aevărat”. I-am spus că nu e cazul să vorbim acum despre asta, că nu mă pot gândi la altceva. „Dar ce mami? Dacă e drăguţ…”, a povestit Andreea Marin.