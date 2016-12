Mesajul emoționant al Oanei Roman, în Ajun de Crăciun. După o perioadă grea prin care a trecut, vedeta i-a cerut Moșului Crăciun să facă o minune.

Mesajul emoționant al Oanei Roman i-a impresionat pe prietenii virtuali, care au reacționat imediat și i-au urat fiicei lui Petre Roman, Sărbători Fericite.

Mesajul emoționant al Oanei Roman, după drama trăită recent

”Moșule, fă o minune, te rog, te rog așa ca un copil mic cu sufletul curat! Fă-i pe oameni buni ca tine! Fă-i sa uite de răutate și de trădare și de minciuna. Spală lumea asta de rele și dă-ne înapoi speranța! Asculta-mi ruga Moșule, în numele tuturor copiilor din lume! Dă-ne cadoul asta și fă-ne buni. Este de fapt singurul cadou de care avem nevoie!”, a scris Oana Roman pe o reţea de socializare.

Oana Roman a rămas din nou însărcinată, recent, însă vedeta a fost nevoită să facă avort, din cauza problemelor de sănătate. „După ce am avut-o pe Izabela am avut nişte probleme extrem de grave. Am avut câteva intervenţii, după. Am avut o intervenţie foarte dificilă, foarte grea, am fost la un pas de septicemie. Eu jumătate din abdomen nu mi-l simt. Dumnezeu a vrut ca eu să rămân însărcinată“, a mărturisit Oana Roman, în direct