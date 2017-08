Simona Halep, cu un băiat de oraș! Sportiva a atins finala din 2014 de la Roland Garros după ce a lucrat cu plăcere alături de un jucător care și-a ratat cariera alegând tentațiile vieții.

Alexandru Berbec (32 de ani), din generația Ungur, Mergea, Tecău, a povestit cum a colaborat, acum trei ani, cu Simona Halep (25 de ani, locul 2 WTA). Înainte, s-a prezentat în culori deloc favorabile, dar sincere: ”Nu am reușit în carieră. Acum, îmi pare rău și regret. Sunt mari tentațiile. În loc să fac performanță, m-am îndreptat către o viață de oraș. Ca oricare alți tineri care o iau pe arătură, ca să spun așa”.

Simona Halep, cu un băiat de oraș! ”Toate antrenamentele au fost pozitive”

Fostul sparring-partener al Simoeni activează în cadrul FR Tenis. Ce spune Alex confirmă părerea unanimă, cum că Simona își hrănește încrederea dintr-o atmosferă pozitivă, iar reproșurile formulate unia dintre foștii săi antrenori, Victor Ioniță (”Bate și tu din palmele alea”), capătă sens:

”Am avut onoarea să lucrez cu Simona. Era într-o perioadă în care-și căuta antrenor. A fost o perioadă de două săptămâni, o lună… Am făcut antrenamente împreună pentru Roland Garros 2014, înainte să joace cu Șarapova. Am avut un aport la… Am binedispus-o sau poate am făcut o atmosferă plăcută la antrenamente, dar nu pot să-mi asum eu rezultatele. Întrerupsese colaborarea cu fostul ei antrenor, am susținut-o, am încurajat-o, în perioada de două săptămâni. Toate antrenamentele au fost pozitive, construtive, axate mai mult pe pregătire morală decât tehnică sau tactică”, spune fostul campion național de juniori.

Halep fuge cât poate de mult de monotonie. ”Îi place să joace, îi plac provocările, e ambițioasă, caută teme care duc la consolidarea unei anumite faze ale jocului, faza de apărare, faza de atac, faza de construcție, unde trebuie să stea un pic la joc. Nu îi plac antrenamentele standard sau teme care nu sunt active”.

Simona Halep, cu un băiat de oraș! Mesaj pentru cârcotași

Din exterior, Halep pare introvertită. Nu așa li se dezvăluie celor cu care colaborează. Iată ce spune Alex: ”Simona e foarte serioasă, este tipicară, nu e deloc dificilă. E persoană veselă, deschisă. Nu întârzia la antrenamente. E foarte profesionistă în tot ceea ce face, la antrenamente, la încălzire, la încheierea ședinței de pregătire, la tactică, la vizionarea unor anumite meciuri, în care te evaluezi să ataci, să te aperi”.

Statutul de vedetă a pus-o în încurcătură, mai ales la început. ”Lumea o recunoaște peste tot pe unde se duce. Toți vor o poză cu ea. E ceva normal, sunt fanii ei. Trezindu-se cu asemenea atenție asupra ei, poate s-a retras oarecum, căutând puțină intimitate, cum ar fi să te duci cu un prieten, cu familia și să nu fii atât de solicitat. Trebuie să-i împaci și pe ei, pe fani, poate de aici s-a dedus ideea că e un pic figurantă datorită rezultatelor sale”.

halep este pusă sub presiune de faptul că nu a ajuns pe locul 1 mondial și că nu a câștigat un turneu de Mare Șlem, având două finala, la Paris (2014 și 2017). Sunt temele preferate ale haterilor, mai ales după meciurile pe care le ratează. ”Pe cârcotași i-aș îndruma să fie mai pozitivi, să susțină un sportiv când e la ananghie. Dacă îi dăm în cap, nu cred că ajungem nicăieri. Susținerea e prima condiție și la un copil, nu? Simona, la vârsta ei, are experiență, dar trebuie să mai joace. Sigur o să ajungă numărul 1 mondial. Totul s-a declanșat de la finala cu Șarapova, au fost atâtea meciuri pe care dacă le-ar fi câștigat ar fi deenit numărul 1. Va fi acolo, trebuie doar să vedem când se va întâmpla acest lucru”, este mesajul lui Berbec.

Înainte de RG 2014, Simona Halep l-a învins pe Alex Berbec, la antrenamente. ”Fetele nu joacă seturi, la antrenamente. Sunt reticente. Am jucat un supertie-break, cine ajunge primul la 10, și a câștigat Simona cu 10-8!”.