Horoscopul școlar. Elena Bunescu, astrologul Libertății, îți spune cum te vei descurca la cursuri, în anul de învățământ care începe mâine

Gata cu vacanţa, mâine e prima zi de şcoală! Dacă ţi-ai pregătit hainele şi ţi-ai pus în ordine caietele şi cărţile, mai ai de făcut un singur lucru: citeşte horoscopul pregătit special pentru tine de Elena Bunescu. Astrologul Libertăţii îţi dezvăluie cum te vei descurca, din această toamnă până vara viitoare, la învăţătură.

BERBEC 21.03-20.04

Berbecii vor reuşi în tot ce-şi propun

Vei reuşi în tot ce îţi propui în noul an şcolar, dar numai cu condiţia să înveţi foarte bine lecţia cooperării, a colaborării şi a diplomaţiei şi să o aplici mereu, indiferent de obstacolele pe care le vei întâmpina. Este un an de pregătire a unor succese viitoare, pe care le construieşti lent, dar sigur şi susţinut.

TAUR 21.04-21.05

Taurii au ocazia să se afirme

Este un an bun, care îţi aduce un cadru excelent pentru afirmare, dar există şi o obligaţie pentru tine: aceea de a fi mai atent(ă) la relaţiile pe care le stabileşti cu cei din jur decât la scopul tău final. Vei observa că e mai important drumul decât destinaţia, iar pe acest drum contează foarte mult cine te însoţeşte…

GEMENI 22.05-21.06

Gemenii trebuie să aibă răbdare

Poate fi considerat un an de zbatere, în care dorinţa de a ieşi la lumină duce la realizări semnificative, dar în timp. E foarte important să ai răbdare în fiecare etapă pe care o parcurgi, să acorzi respectul cuvenit celor care se ocupă de tine şi să eviţi tentaţia de a căuta doar modalităţi plăcute de a-ţi petrece timpul liber.

RAC 22.06-22.07

Racii, interesaţi mai mult de iubire

Ai şansa de a descoperi cât de valoroasă este susţinerea familiei, fie direct, beneficiind de ea, fie indirect, prin lipsa acesteia. Este un moment important pentru progresul tău ca om. Slăbiciunea principală va fi, până spre finalul iernii, tentaţia de a te implica într-o poveste de dragoste complicată, care te poate da peste cap.

LEU 23.07-22.08

Leii acumulează multe cunoştinţe

Şansa îţi surâde în special prin intermediul celor din anturajul apropiat, care se vor dovedi persoane capabile să scoată la lumină cele mai frumoase calităţi ale tale. Este un an de creştere, de acumulare a cunoştinţelor practice, de promovare a unor examene şi de diversificare a abilităţilor personale.

FECIOARÅ 23.08-22.09

Fecioarele sunt expuse pericolelor

Anul trecut a fost unul de expansiune, de progres pe toate planurile, iar acum vei începe să culegi roadele acestei evoluţii. Vei avea ocazia să dai o utilitate cunoştinţelor acumulate, care încep să îţi aducă beneficii concrete. Anturajul ascunde pericole nebănuite – nu e deloc aşa cum pare! – cel puţin până spre sfârşitul iernii.

Balanţă 23.09-22.10

Balanţele, distrase de anturaj

Poate fi un an excelent, în care să-ţi extinzi sfera de interese, să te dezvolţi frumos, aproape de posibilităţile tale reale. Riscurile vin din relaţia complicată cu familia, de la anturaj, care îţi poate pune piedici, sau de la nevoia de lux, care va fi greu de controlat. Toate acestea îţi pot distrage atenţia de la ceea ce este cu adevărat important.

Scorpion 23.10-21.11

Scorpionii îşi aleg drumul în viaţă

Până în februarie, ai de depăşit obstacole care vin din interior, din impresii, convingeri, limitări şi frici. Este un an de clarificare a drumului pe care vrei să mergi de acum înainte, indiferent în ce etapă şcolară te afli. Ia-o ca pe o perioadă de călire, de creionare a aspiraţiilor, ca să ştii pentru ce anume depui eforturi.

SÅGETÅTOR 22.11-20.12

Săgetătorii înfruntă piedici

Te afli într-o perioadă de selecţie a valorilor pe baza cărora vei da direcţie vieţii tale. Procesul în sine va mai dura, dar îţi este de folos de la bun început, pentru că vei arunca balastul care îţi consumă resursele. Din februarie încolo va trebui să înfrunţi piedicile pe care tu ţi le-ai pus în cale, prin temeri, confuzie sau imaturitate.

Capricorn 21.12-20.01

Capricornii sunt sfătuiţi să nu trişeze

Te poţi afirma, poţi culege roadele muncii depuse sau poţi ajunge la un alt nivel, unul pe care ţi l-ai dorit, dar la care nu ai avut acces. Obstacolele vin de la prietenii falşi şi de la dorinţa de a reuşi cu orice preţ. Dacă încerci să trişezi, rişti să declanşezi nişte evenimente pe care nu le vei mai putea controla.

Vărsător 21.01-20.02

Vărsătorii ar putea începe cu stângul

Există riscul să începi cu stângul, dacă nu accepţi ideea că orice proces are ritmul său şi lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Este un an de pregătire a unor reuşite viitoare, un an în care vei învăţa valoarea relaţiilor cu toţi cei din jur şi rostul bunei cuviinţe. Trebui să fii mai atent(ă) la prieteni, care nu sunt chiar aşa cum par.

PEŞTI 21.02-20.03

Peştii se pot compromite

Continui să creşti, să-ţi consolidezi poziţia şi să-ţi stabileşti obiective clare, realiste pentru perioada următoare. Vreme de câteva luni, vei trăi cu impresia că numai în altă parte ai putea găsi ceea ce cauţi. Din februarie încolo, se recomandă să fii prudent( ă), fiindcă există riscul să te compromiţi, din neglijenţă sau teribilism.