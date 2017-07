Deși are studii superioare de specialitate, artistul nu a primit niciodată vreo propunere de a fi jurat în vreo emisiune TV. Marcel Pavel ripostează tocmai pentru că nu înțelege pe ce criterii se face selecția.

Este considerat, pe bună dreptate, artistul cu una dintre cele mai bune voci masculine din show-bizzul autohton.

În plus, are și studii de specialitate superioare! Cu toate acestea, Marcel Pavel nu a făcut niciodată parte din vreun proiect tv. Deși i s-ar potrivi ca o mănușă rolul de jurat, producătorii tv îl ocolesc, iar artistul nu înțelege care este motivul.

”Nu am avut propuneri. Nici măcar ca jurat. Aici e o problemă, pe care chiar nu am înțeles-o.Poate sunt unii care se pricep mai bine decât mine la muzică, habar nu am, deși am și eu niște studii superioare muzicale. Depinde cum vede producătorul partea aceasta. Nu am insistat, dar dacă ar exista o propunere, aș accepta-o cu mare plăcere”, a declarat Marcel Pavel pentru Libertatea.