Varicela

Varicela, cunoscuta si ca „varsatul de vant', este o boala infectioasa, cu o contagiozitate de peste 95%. Este cauzata de virusul varicelo-zosterian (VZV), care se transmite pe cale respiratorie sau prin contactul direct cu veziculele pline cu lichid ale unei persoane infectate. Perioada de incubatie: 14 zile, in medie.

Simptome. Varicela debuteaza lent, cu febra moderata, dureri de cap, stare generala alterata. Dupa 24-48 de ore apare eruptia, caracterizata prin basicute pline cu lichid, pe tot corpul, inclusiv pe zonele acoperite cu par si pe mucoase (bucala, genitala, oculara). Pe masura ce veziculele incep sa se usuce, se acopera cu o crusta si apar mancarimi. Dupa 7-10 zile, crustele se desprind si pot lasa cicatrice trecatoare. Este important sa se evite scarpinatul, pentru a preveni suprainfectarea basicilor, ceea ce ar duce la cicatrice permanente.

Tratament. Odihna si regimul alimentar sunt importante in perioada eruptiva. Se pot administra antitermice, iar extern se poate aplica mixtura mentolata pentru combaterea mancarimilor. Copiii sub 3 ani ar fi bine sa poarte manusi, mai ales in somn, ca sa nu se scarpine.

Prevenire. Este disponibil un vaccin impotriva varicelei, care se administreaza dupa varsta de 1 an. In Romania nu este inclus in schema nationala a vaccinurilor gratuite.

Scarlatina

Scarlatina este o boala infectioasa cauzata de streptococul betahemolitic de grup A, bacterie numita Streptococcus pyogenes. Se transmite de la copilul bolnav de scarlatina sau convalescent, dar exista si purtatori sanatosi de streptococ betahemolitic care nu fac boala, insa transmit bacteria. Perioada de incubatie: 2-7 zile.

Simptome. Boala debuteaza brusc, cu febra inalta (39-40 de grade), frisoane, angina caracterizata prin dureri in gat, inrosirea gatului si a limbii (limba zmeurie este un semn specific), varsaturi. In scurt timp apare eruptia, care se intinde pe zona toracelui, gatului, abdomenului. Pielea devine aspra la atingere, iar eruptia capata o culoare rosie intense. Obrajii sunt inrositi si contrasteaza cu paloarea din jurul gurii. Dupa 7 zile incepe descuamarea pielii, inclusiv mucoasa limbii se descuameaza.

Tratament. Este indispensabil tratamentul cu antibiotice pentru a se evita complicatiile tardive grave (streptococul betahemolitic poate determina reumatism inflamator, pericardita, glomerulonefrita). De obicei, tratamentul se face in spital in primele 7 zile, dupa care se continua la domiciliu, conform indicatiilor medicului.

Prevenire. Nu exista vaccin care sa previna boala. Se recomanda identificarea persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul si efectuarea unor teste de depistare a streptococului.

Rujeola

Rujeola sau pojarul este o boala a copilariei produsa de un virus care se transmite pe cale aeriana si afecteaza in principal caile respiratorii. Aceasta boala foarte contagioasa reprezinta cauza unor epidemii ingrijoratoare in Europa si America de Nord din cauza faptului ca tot mai multi parinti refuza sa-si vaccineze copiii impotriva rujeolei, rubeolei si oreionului. Perioada de incubatie: 10-11 zile.

Simptome. Boala debuteaza brusc cu febra ce creste treptat la 39-40 de grade, stare de oboseala accentuata, dureri de cap, somnolenta, nas care curge, tuse uscata, raguseala, pete rosii in gat si cavitatea bucala. Eruptia apare dupa 3-4 zile, intinzandu-se pe fata, gat, torace, abdomen, membre. Petele de pe piele incep sa se descuameze si sa dispara in 3-4 zile, insa virusul rujeolic pune imunitatea organismului la pamant, ceea ce atrage un risc crescut de complicatii: pneumonie (prima cauza de mortalitate din cauza rujeolei), otita, sinuzita, encefalita.

Tratament. Se recomanda repaus la pat si regim alimentar usor. Tratamentul este doar simptomatic: antitermice, antitusive, vitamin, iar in cazul complicatiilor se administreaza antibiotice.

Preventie. Vaccinul ROR (impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei) a fost introdus in schema de imunizare din Romania inca din 2004, inlocuind vaccinarea antirujeolica simpla. Se administreaza prima doza la 12-15 luni, urmata de un rapel la 6-7 ani.

Rubeola

Rubeola sau pojarelul este cauzata tot de un virus transmisibil prin aer. Este mai usoara decat rujeola, dar foarte periculoasa in cazul femeilor insarcinate care o pot transmite fatului (rubeola congenitala). Perioada de incubatie: 12-23 de zile.

Simptome. Boala debuteaza cu febra moderata si durere de cap. Eruptia apare sub forma unor pete roz-pal, pe fata, urechi, trunchi si membre. In a treia zi eruptia dispare. Se pot inflama ganglionii de la ceafa si dupa ureche, dar foarte rar apar complicatii in perioada convalescentei (reumatism inflamator, otita sau encefalita).

Tratament. Odihna, regim alimentar usor, eventual antitermice.

Prevenire. Vaccinul ROR.

Oreionul

Oreionul sau parotidita epidemica este o boala virala care se raspandeste tot pe calea aerului. Virusul orlian, odata patruns in organism, se cantoneaza si se multiplica in glandele parotide, in creier, pancreas, testicule, ovare.

Simptome. Umflarea si durerea uneia sau ambelor parti ale gatului din cauza cresterii in volum a glandelor parotide situate in spatele mandibulei. Acest simptom caracteristic este insotit de febra, dureri de cap, de gat si urechi, dureri musculare, lipsa poftei de mancare, greata, varsaturi. Pot aparea complicatii, mai ales in cazul adultilor neimunizati care iau boala de la copii, cum ar fi: meningita, pancreatita, sterilitate.

Tratament. Odihna, regim alimentar usor (alimente moi, semilichide, fara sare sau otet), analgezice si antitermice.

Prevenire. Vaccinul ROR.

Imunitate pe viata

Odata facute la timpul lor, bolile copilariei produc imunitate durabila. Organismul isi creeaza anticorpi impotriva virusurilor care le-au produs, iar contactul cu un astfel de virus stie cum sa reactioneaza si boala nu mai apare. Cu alte cuvinte, odata ce ai contactat in copilarie rujeola, oreion sau varsat de vant, nu vei mai face aceste boli la maturitate. Reimbolnavirile sunt cu totul exceptionale si pot aparea pe un fond imunitar extrem de slabit.

