Prima lecție de matematică, predată în trenul cu care făcea naveta

Mihai Suciu are 37 de ani și locuiește în Sibiu. S-a născut și a copilărit însă la țară, în localitatea Racovița, iar drumul până la liceu îl făcea cu trenul. „Eram în clasa a XII-a. Într-o zi, în tren, o colegă m-a rugat să-i explic ceva la matematică. Și am ajutat-o. Azi așa, mâine așa… la un moment dat, am descoperit că mie chiar îmi place foarte mult ceea ce fac”, ne-a povestit Mihai.

Și nici că s-a mai oprit, iar de atunci au trecut aproape 20 de ani. „Am dat bacul, iar apoi am intrat la facultate, însă am continuat să-i învăț matematică pe toți cei care îmi cereau ajutorul. Gratis. Fără să cer bani. Eram mulțumit doar pentru că aveam cui să predau. Erau copii de la noi din cartier, de la noi din localitate, însă, cu timpul, vestea s-a dus și au venit din ce în ce mai multe cereri. De la rude, cunoștințe, prieteni, prietenii prietenilor și tot așa”.

Timpul a trecut, tânărul și-a găsit un job la o multinațională, însă numărul elevilor pe care îi pregătea creștea de la o zi la alta. „Așa că, după 10 ani de muncă în companie, mi-am dat demisia pentru a avea timp să mă ocup doar de meditații”.

Recomandări Columbianul trimis de serviciile secrete ruse să dea foc unor obiective strategice din România, condamnat la 6 ani de închisoare

L-am întrebat pe Mihai din ce trăiește, neavând un job, și a zâmbit. „Eu am terminat inginerie calculatoare și am lucrat la o firmă pe post de Software Developer. În paralel cu jobul m-am implicat și în alte proiecte care mi-au asigurat venituri și care îmi asigură în continuare. Deci, îmi permit financiar să mă ocup de copii”.

Lecțiile se țin online, iar la ore participă copii din toată țara

Meditatiile sunt oferite online, pe Zoom, acolo unde s-au adunat, de-a lungul timpului, mii de elevi din întreaga țară. „Sunt elevi care se pregătesc pentru Bacalaureat, însă nu stăpânesc foarte bine matematica. Pe unii îi ajut să recupereze puțin, pe alții însă îi iau aproape de la zero. Dar nu mă plâng. Dimpotrivă. Pentru mine, acești copii sunt cea mai mare provocare. Și nu îi accept în funcție de statutul social. Nu contează dacă au sau nu bani. Eu îi ajut pe toți la fel”. Cursurile se țin o dată pe săptămână, timp de o oră și jumătate sau două ore și jumătate, iar online intră grupuri de câte 100 de elevi. „Cine nu reușește să intre la lecție, o poate urmări pe YouTube, acolo unde o încarc după”.

În total, Mihai meditează peste 2.000 de copii de clasa a XII-a din toate județele țării. „Sunt elevi care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat din acest an, care au picat bacul la matematică anul trecut, acum doi ani, trei ani sau chiar acum 25 de ani. Sunt oameni în toată firea care la 40 sau 45 de ani s-au decis să se întoarcă pe băncile școlii, să-și ia diploma”.

Recomandări Impactul războiului asupra românilor din Ucraina: „Drapelul nostru național este arborat în cimitire!”

Cei mai mulți dintre copii vin la Mihai cu un bagaj de cunoștințe foarte sărac, cu note mici la matematică, sub nota de trecere la examen. „Am elevi luați de la nota 1, luați de la nota 5, dar am și elevi foarte buni pe care i-am ridicat de la 9 la 10. Eu nu fac diferențe între ei. Că unul e sărac și altul mai bogat, că unul are resurse financiare, iar altul mai puține sau deloc. La mine sunt bineveniți toți. Accesul la educație nu ar trebui să țină cont de banii pe care îi au sau nu părinții în buzunar”.

Mihai Suciu le oferă copiilor inclusiv consiliere psihologică. Foto: arhivă personală

„Știu cum să-i motivez ca să învețe pentru că le place, nu pentru că trebuie”

Ca să-și dea seama la ce nivel sunt elevii pe care îi preia, Mihai nu recurge la teste, ci vorbește foarte mult cu ei. „Nu e productiv să le dai o evaluare, iar apoi să corectezi sute de lucrări. Eu îmi dau seama de nivelul copiilor în funcție de discuțiile pe care le port cu ei la ore. Îi întreb și ce note au luat la simularea examenului de Bacalaureat. Iar apoi îi împart pe categorii: elevii cu note între 1 și 4, între 5 și 6, între 6 și 8. Evident, le predau apoi în funcție de nivelul la care sunt”.

Recomandări Cu bagajele la ușă. În mijlocul sinistraților afectați de viitura murată de la Salina Praid REPORTAJ

Însă pretențiile profesorului sunt mari, căci le cere elevilor să se dedice cu totul acestui examen. „Știu cum să-i motivez, cum să le pătrund în suflet, cum să le deschid acele porți ferecate ale gândirii matematice. Știu cum să-i urnesc, să-i fac să iubească cifrele, munca să nu mai fie pentru ei o corvoadă. Sunt copii tare buni care își doresc să învețe, dar care nu au avut lângă ei pe cineva care să-i ajute. Vreau să fac asta pentru ei”.

Munca nu este una ușoară, însă la final, sacrificiile merită din plin. „Eu le cer să lucreze la matematică doar patru ore pe săptămână. Dacă ei alocă acest timp într-o lună, nivelul lor de pregătire crește cu două puncte. De exemplu, dacă în aprilie, copilul este de nota 4, în mai ajunge la nota 6, în iunie ajunge să ia bacul cu nota 8”.

Mulți dintre elevii meditați de sibian nu numai că au luat examenul de Bacalaureat, dar și-au continuat studiile la facultate. „Îmi amintesc de Irina, o elevă pe care am meditat-o acum 5 ani. Era de undeva din zona Moldovei, o fată care venea de la casa de copii. La simularea Bacalaureatului a luat sub nota trei la matematică. Am lucrat cu ea câteva luni, iar apoi, la examen, a luat șapte și ceva. După, a intrat la facultate, iar acum mi-a trimis un mesaj în care mi-a mulțumit și mi-a spus că și-a luat doctoratul”.

Însă povestea Claudiei depășește orice imaginație. „Fata era nevăzătoare, iar înainte de a veni la mine la examen a luat nota 1. A dat foaia goală, nu a știut să facă nimic. Șapte luni am pregătit-o, iar apoi a luat nota 6,50. Asta, în condițiile în care ea nu vedea nimic!”

Mihai își amintește și de Camelia, o doamnă din Galați care a dat Bacalaureatul cu un an înaintea fiului ei și a luat nota 10 la matematică. „Doamna și-a dorit foarte mult să dea examenul înaintea copilului său și a reușit”, își amintește Mihai Suciu.

„Am o obligație morală față de cei care m-au ajutat când aveam nevoie”

Profesorul „de ocazie” ne-a mărturisit că oferă ajutor gratuit oricui are nevoie dintr-un motiv cât se poate de simplu: încearcă să dea înapoi ce a primit și el la rândul său din partea dascălilor pe care i-a avut la școală. „Familia mea nu avea resurse financiare, însă am avut norocul că mama era prietenă cu o profesoară de matematică. Această femeie mi-a trasat drumul în viață. Și ceea ce am primit de la ea vreau să ofer și eu altora. Îi înțeleg pe acești copii, am fost în locul lor, am primit sprijin necondiționat și vreau să-l dau mai departe”.

Este modul în care Mihai le mulțumește celor care l-au ajutat în viață. „Îi mulțumesc și profesoarei mele din liceu care m-a inspirat să dau admitere la cea mai bună facultate din Sibiu. Mă consider un om norocos, căci am avut lângă mine oameni cu suflet mare”. Când elevii săi îi mulțumesc, Mihai e fericit. „Când știi că ai contribuit decisiv la viitorul unui copil, care va ajunge și datorită ție un adult frumos, ce-ți mai trebuie în plus? Nimic!”

„Mâncam pâine cu margarină pe atunci, dar nu am abandonat”

Mihai Suciu le transmite elevilor care se pregătesc pentru Bacalaureat să nu abandoneze studiul, să nu se descurajeze. „Eu am venit de la țară. Nu am avut o situație financiară bună, dar uite, în 15 ani am ajuns să fiu independent financiar. Și am plecat de la zero. Mâncam pâine cu margarină pe atunci. Dar nu am abandonat. Am crezut în mine și am reușit. Copiii ar trebui să renunțe la ideea că nu pot, că este greu, că nu au condiții etc. E o mentalitate de victimă pe care nu ar trebui s-o mai aibă”.

Apoi, continuă Mihai, copiii trebuie să descopere ceea ce îi face cu adevărat fericiți și drumul către acea fericire. „Eu vorbesc foarte mult cu elevii mei, îi consiliez psihologic, discutăm despre cum să se organizeze, cum să-și facă planurile de viață, în ce zonă trebuie să investească energie. Eu dau matematicii un sens, copiii să știe de ce ne-am întâlnit, unde vrem să ajungem, ce rezultate țintim, la ce ne ajută acele rezultate, ce-am făcut până acum, ce urmează”.

Mihai Suciu consideră că succesul la examen depinde foarte mult de nivelul de concentrare al copiilor. Pentru că subiectele nu sunt grele. „De multe ori, din cauza neatenției sau a emoțiilor, copiii greșesc exerciții ușoare și pierd puncte importante”. Apoi, continuă profesorul, elevii trebuie să încerce să rezolve cât de mult pot din toate exercițiile. „Să nu lase foaia albă în dreptul nici unei cerințe. Ei trebuie să știe că orice tentativă de rezolvare va fi punctată. Orice înlocuire făcută, orice calcul, funcție, expresie se punctează. Practic, nota lor va crește chiar dacă nu au dus exercițiul respectiv până la sfârșit. Apoi, să nu uite să treacă și concluziile la care au ajuns, rezultatele. Să nu se întrebe profesorul corector: oare ce a vrut să zică artistul?”

Mihai predă matematică online, iar la cursuri se adună serii de câte 100 de elevi. Foto: arhivă personală

Bacalaureatul trebuie reformat din temelii. „Nu mai are nicio relevanță”

Examenul de Bacalaureat la matematică, mai spune Mihai Suciu, este de la un an la altul parcă mai ușor, mai accesibil. „Ca să-l iei cu nota 6, trebuie să cunoști aproximativ 10% din tot ce ai învățat în anii de liceu. Pe vremea mea, de exemplu, trebuia să știi cam 50-60% din toată materia”.

Însă chiar și așa, cu subiecte ușoare, foarte mulți copii nu vor să-și mai bată capul. „S-au inversat valorile. Dacă după ce termini 12 clase te angajezi șofer pe TIR și iei 2.500 de euro, atunci preferi banii în locul educației”.

Mihai consideră că elevii obțin note slabe nu din cauza complexității examenului, ci pentru că ei nu mai au nicio motivație de a învăța. „Bacalaureatul este examenul care se dă la sfârșitul celor patru ani de liceu. Iar pentru a fi schimbat acest examen trebuie schimbată curricula, programele, manualele, modul de notare și de evaluare a copiilor. Bacul nu mai are în prezent nicio utilitate. Nici pentru facultate, nici pentru viața de zi cu zi. Aproape că nu mai contează deloc”, ne-a mai mărturisit inginerul Mihai Suciu.