În momentul de față, planurile-cadru pentru liceu ar fi trebuit să se afle în dezbatere publică, însă lansarea lor a fost amânată. Încă din 9 iunie documentul ar fi trebui să poată fi consultat. „Planurile-cadru: am fi putut să le dăm drumul în această săptămână, așa cum am anunțat, n-am promis, dar am anunțat, este drept, însă ne-am răzgândit, ca să spun direct, pentru motivul că n-am vrut să interferăm cu examenul de bacalaureat, n-am vrut să avem în spațiul public două tipuri de discuții. Am preferat să ne focalizăm pe bacalaureat”, a precizat Daniel David în cadrul raportului săptămânal publicat pe pagina de Facebook a ministerului.

Ce sunt planurile-cadru și câte vor fi

Planul-cadru este un document școlar elaborat de Ministerul Educației și are un caracter unic și obligatoriu pentru fiecare stadiu de pregătire și tip de scoală. Planul-cadru cuprinde obiectele de studiu din fiecare clasă, numărul de ore aferente săptămânal fiecărei discipline. Asta, pentru a putea asigura elevilor din toate școlile de același grad și profil, aceeași pregătire, șanse egale în promovarea școlară și profesională dar și în integrarea socială.

Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului Libertatea, ministrul educației, Daniel David, a declarat că vor fi lansate trei planuri-cadru.

Când va intra în vigoare noul orar al elevilor de liceu

Proiectele de planuri-cadru pentru liceu 2025 au fost publicate în consultare publică de Ministerul Educației în data de 31 ianuarie 2025.

Este vorba despre proiectele de planuri-cadru pentru liceu 2025 la filiera teoretică, adică profil real (matematică-informatică și științe ale naturii) și profil uman (filologie și științe sociale), pentru clasele IX, X, XI și XII. Au fost puse, de asemenea, în consultare publică și planurile-cadru pentru învățământul vocațional (pedagogic, artistic, militar) și pentru învățământul tehnologic și cel profesional.

Planurile-cadru din 2025 vor fi aplicate în forma care va rezulta după dezbatere din anul școlar 2026-2027. Practic, elevii care termină în anul 2025 clasa a VII-a vor fi primii care vor avea orarul conceput pe baza acestor noi planuri-cadru. Acești elevi vor fi și cei care, atunci când vor ajunge la finalul clasei a XII-a, vor susține primul bacalaureat modificat pe baza actualei legi a educației.

În prezent, elevii de liceu învață după planuri-cadru stabilite în 2004 și 2009, în funcție de filieră.