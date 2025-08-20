Măsurile fiscal-bugetare adoptate recent de Guvern au stârnit proteste în rândul angajaților din educație. Sindicatele amenință cu greva generală și boicotarea începutului de an școlar.

În data de 11 iunie, sindicaliștii s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta nemulțumirile lor. După întâlnire, aceștia au declarat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut să înțeleagă mesajul lor.

Premierul Bolojan a susținut că măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației.

În schimb, ministrul David a recunoscut că măsurile sunt nepopulare: „Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă dați seama că n-aș fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerității și cel care trebuie să le implementez”, a declarat acesta pentru news.ro.

Ministrul Educației a făcut apel la cadrele didactice să înceapă anul școlar, urmând ca problemele să fie rezolvate pe parcurs: „Hai să începem școala, hai să construim pe această supărare niște proiecții raționale pe termen mediu și lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor.”

David a subliniat că multe dintre măsurile adoptate au caracter temporar și că situația se va îmbunătăți odată ce efectele măsurilor fiscal-bugetare se vor face simțite.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

În prezent, începerea anului școlar rămâne incertă, în ciuda faptului că data oficială este 1 septembrie, cu începerea cursurilor pe 8 septembrie. Situația rămâne tensionată, iar dialogul dintre autorități și sindicate continuă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE