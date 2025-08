Daniel David a invocat o situație critică a finanțelor publice.

„Țara stă atât de prost încât o grevă în septembrie nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an, în schimbările care sunt luate acum, pentru că dacă se renunță la aceste lucruri, noi în domeniul nostru avem probleme cu salariile și bursele, dar țara are probleme în general cu salarii, pensii, burse, ajutoare sociale, nu sunt bani, se blochează țara”.