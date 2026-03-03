Cei 28 de elevi se află în Emiratele Arabe Unite după o deplasare organizată în vacanța școlară (23 februarie – 1 martie 2026), în regim privat, de un centru educațional coordonat de Ligia Harasim. Potrivit ISJ Vrancea, excursia nu a necesitat avizul instituției.

Inspectorul general Livia Marcu a declarat că elevii au plecat cu acordul exclusiv al părinților.

Începând de luni, când cursurile au fost reluate, absențele sunt consemnate în catalog, urmând să fie motivate de părinți conform regulamentului.

ISJ Vrancea a menținut legătura cu grupul și cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar situația este monitorizată de Consulatul României din Dubai. Elevii sunt în siguranță.

Situația nu este singulară. În contextul războiului din Iran și al închiderii spațiului aerian, zeci de elevi și profesori din mai multe județe sunt blocați în Orientul Mijlociu.

În Neamț, inspectorul general Liviu Ionuț Ciocoiu a anunțat că 31 de elevi și 10 cadre didactice sunt în zonă, majoritatea în Emiratele Arabe Unite, dar și în Israel, Egipt, Sri Lanka și India. Orele profesorilor sunt asigurate de colegii rămași în țară.

În Sibiu, potrivit Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, 19 persoane, elevi și cadre didactice, sunt blocate în Dubai.

De asemenea, 45 de elevi și 12 profesori din Suceava sunt blocați în Orientul Mijlociu.

Guvernul a anunțat că elevii români aflați în zonele afectate vor avea prioritate la repatriere, autoritățile actualizând zilnic listele cu persoanele aflate în regiune.

