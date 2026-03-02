„Noi nu suntem implicaţi sub niciun fel”

Livia Marcu, inspectorul general școlar, a explicat, potrivit News.ro, că deplasarea în Dubai a fost o inițiativă privată, coordonată de un centru Cambridge din Vrancea. Din acest motiv, acțiunea nu a necesitat aprobarea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), fiind asumată direct de organizatori și părinți.

„Elevii din Vrancea sunt într-o călătorie privată, au plecat cu acordul părinţilor, pentru că săptămâna trecută în Vrancea a fost vacanţă, este vorba de 27 de copii din Vrancea şi un altul din alt judeţ. Atât ştiu, că urmau să revină în ţară sâmbătă, dar nu au mai putut face asta din cauză că s-au anulat cursele aeriene. Câtă vreme nu a fost necesar acordul ISJ, noi nu suntem implicaţi sub niciun fel”, a declarat Livia Marcu.

Vacanța s-a încheiat luni, însă cei 28 de elevi nu s-au putut întoarce astăzi la cursuri din cauza spațiului aerian închis. În aceste condiții, profesorii sunt obligați să îi treacă absenți în catalog, a explicat inspectorul școlar.

„Având în vedere situaţia lor, ei primesc absenţe, desigur părinţii vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absenţe”, a mai precizat Livia Marcu.

Conform informaţiilor primite de la conducerea ISJ, elevii sunt în siguranţă: „Eu am informaţii că sunt bine, sănătoşi şi se vor întoarce în ţară”.

Copiii au transmis un mesaj

Grupul este însoțit de coordonatoarea centrului Cambridge, în calitate de organizator, și de o profesoară de limba engleză de la o școală gimnazială din Focșani, care participă la această excursie alături de propriul copil.

Cei 28 de elevi din județul Vrancea rămași blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, au transmis un mesaj emoționant de unitate și optimism, în ciuda situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Reamintim că un grup de 28 de elevi români din Focșani însoțiți de două cadre didactice sunt blocați în Dubai după ce spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis în urma declanșării conflictului din Iran. Aceștia sunt însoțiți de două profesoare, Oana Nedelcu și Ligia Harasim.





