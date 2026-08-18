Bursa socială, eliminată pe durata vacanțelor

În prezent, metodologia în vigoare prevede explicit acordarea bursei sociale și pe timpul vacanțelor școlare, cu excepția unor cazuri punctuale, cum ar fi elevii corigenți cu absențe nemotivate sau cei care nu au promovat anul școlar.

Articolul 15, alineatul (1) din HG 732/2025 stabilește clar că „Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare”. Aceste prevederi urmează să fie eliminate complet, potrivit noului proiect de HG.

În forma propusă, se introduce un text modificat la articolul 5, alineatul (1), care prevede că „Bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an şcolar, în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

Practic, bursa socială pierde regimul special care garanta acordarea acesteia și pe durata vacanțelor și este încadrată în aceeași categorie cu alte tipuri de burse, fiind acordată exclusiv pe durata cursurilor. În plus, excepțiile și mecanismele adiționale prevăzute de articolul 15, alineatele (2) și (5) au fost eliminate complet.

Modificări comunicate parțial

Surprinzător, nota de fundamentare care însoțește proiectul de HG nu menționează eliminarea plății burselor sociale pe perioada vacanțelor. În schimb, documentul se concentrează pe detalii legate de cuantumul burselor, care rămân neschimbate față de anul trecut: bursa de merit – 450 lei/lună, bursa socială – 300 lei/lună, bursa tehnologică – 300 lei/lună și bursa pentru mame minore reintegrate în școală – 700 lei/lună, conform Legii 198/2023.

Aceste sume au fost aprobate oficial în ședința Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar din 28 iulie 2026.

Pe de altă parte, proiectul aduce și noutăți legate de acordarea burselor în perioadele de examene naționale. De exemplu, bursele de merit și cele sociale vor fi acordate elevilor de clasa a VIII-a în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, până la afișarea rezultatelor finale, cu condiția participării la examene.

O prevedere similară este valabilă și pentru absolvenții clasei a XII-a care susțin examenul de bacalaureat, precum și pentru elevii care participă la examenul de certificare a calificării profesionale, potrivit Edupedu.ro.

Cerințe suplimentare pentru bursele sociale

Proiectul mai introduce cerințe noi în procesul de obținere a burselor sociale acordate pe criterii medicale. Certificatul de încadrare în grad de handicap sau cele eliberate de medici specialiști nu vor mai fi acceptate dacă nu respectă criteriile prevăzute în anexa Ordinului nr. 1.306/1.883/2016, emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii.

În plus, pentru toate cererile de burse sociale, va fi obligatorie o declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor depuse și includerea veniturilor nete obținute atât în țară, cât și în străinătate. De asemenea, școlile vor putea verifica veniturile declarate de părinți prin platforma PatrimVen.

Proiectul de Hotărâre de Guvern este supus dezbaterii publice până pe 27 august, iar părerile pot fi trimise la adresa de e-mail ufip@edu.gov.ro. Rămâne de văzut dacă Ministerul Educației va oferi explicații suplimentare privind eliminarea acestui drept al elevilor, care până acum beneficiau de burse sociale și în perioada vacanțelor școlare.

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