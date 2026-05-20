Pentru aprilie, valoarea bursei de merit va fi de 307 lei, iar cea a bursei tehnologice de 205 lei, acestea fiind ajustate în funcție de numărul zilelor de curs. Astfel, valoarea acestor burse pentru elevi scade, deoarece luna trecută a inclus vacanța de primăvară.

Bugetul total pentru burse, în scădere

Bursa socială, în schimb, are o valoare fixă de 300 de lei lunar și nu este influențată de vacanțe. Bursele sociale sunt acordate elevilor care au promovat toate disciplinele și au obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului precedent.

În acest an școlar, bugetul total pentru burse a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul beneficiarilor a fost redus cu aproximativ 430.000 de elevi.

Modificările legislative au înăsprit condițiile pentru obținerea bursei de merit, care acum este acordată doar primilor 15% dintre elevii fiecărei clase cu medii de cel puțin 9.

Bursele de reziliență și cele pentru excelență olimpică au fost eliminate, fiind păstrate doar premiile pentru olimpici.

Pe lângă noile criterii de atribuire, elevii care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună riscă să piardă bursele de merit, sociale sau tehnologice pentru perioada respectivă.

De asemenea, un elev poate beneficia o singură dată de bursa socială din bugetul Ministerului Educației.

Valoarea standard a burselor este de 450 de lei pe lună pentru bursa de merit, 300 de lei pentru bursele sociale și tehnologice, și 700 de lei pentru mamele minore.

Potrivit metodologiei în vigoare, aprobată prin Hotărârea nr. 732/2025, cuantumul burselor este ajustat în funcție de numărul de zile de curs. Astfel, pentru luna mai, elevii vor primi sumele integrale, pentru că nu sunt programate vacanțe.

Cum se calculează bursele

Pentru bursele de merit și tehnologice se aplică o formulă clară, prevăzută în metodologie: (CB / NZL) × (NZL – NZV), unde:

CB = cuantumul bursei stabilit prin lege

NZL = numărul de zile lucrătoare

NZV = numărul de zile de vacanță

În calculul zilelor lucrătoare sunt incluse și sărbătorile legale sau alte zile libere stabilite prin lege.

Când intră banii de burse școlare

Bursele sunt plătite lunar de unitățile de învățământ, fondurile fiind alocate de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare. Calendarul de plată respectă câteva reguli clare:

  • plata se face pe data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă
  • dacă data de 20 este nelucrătoare, plata se face în ultima zi lucrătoare anterioară
  • directorii școlilor sunt responsabili pentru virarea sumelor la timp.

Cine beneficiază de bursa de merit

Bursa de merit se acordă automat elevilor din gimnaziu și liceu, fără depunerea unei cereri, în baza propunerii diriginților.

Pentru a beneficia de aceasta, elevii trebuie:

  • să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”
  • să nu acumuleze 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună.

Această bursă poate fi cumulată cu bursa socială sau tehnologică.

Condiții pentru acordarea bursei sociale

Bursa socială, în valoare de 300 de lei lunar, este acordată elevilor care îndeplinesc criteriile prevăzute de legislație. Printre principalele condiții se numără:

  • promovarea tuturor disciplinelor
  • media 10 la purtare
  • frecvență bună la cursuri (sub 10 absențe nemotivate lunar).

Un elev poate primi o singură bursă socială, chiar dacă se încadrează în mai multe categorii.

