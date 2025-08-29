Impactul măsurilor fiscale asupra educației

Sistemul educațional din România se confruntă cu provocări majore în urma noilor măsuri fiscale anunțate de Guvern. Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a avertizat că aceste decizii vor avea consecințe grave asupra educației. Potrivit News.ro, Hăncescu a declarat că vor exista proteste continue în anul școlar viitor.

În cadrul ședinței Consiliului Economic și Social, Hăncescu a exprimat îngrijorările sectorului educațional. El a subliniat că educația este domeniul cel mai afectat de noile măsuri. Președintele FSLI a oferit exemple concrete ale consecințelor negative.

„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional. N-am intrat în foarte multe amănunte, i-am explicat că sunt situaţii în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanţe considerabile, chiar prin zone cu urşi”, precizat el, potrivit sursei citate mai sus.

Hăncescu a criticat și comasările școlare haotice, menționând cazuri în care școli aflate la doar 5 km distanță sunt unite, fără o justificare economică clară.

Proteste anunțate pentru noul an școlar

Ca răspuns la aceste măsuri, sindicatele din învățământ au anunțat proteste masive. Hăncescu a susține că l-a anunțat deja pe premier că angajații din educație „nu vor sta cu mâna în sân”, iar protestele ar putea bulversa anul școlar 2025 – 2026.

„I-am spus foarte clar premierului că este evident că nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue. I-am spus limpede: deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor”, a mai spus liderul de sindicat.

Se estimează că aproximativ 30.000 de persoane vor participa la protestele din prima zi de școală, atât din București, cât și din întreaga țară.

Critici aduse măsurilor Guvernului

Hăncescu a contestat afirmațiile premierului privind diminuarea normei didactice în ultimii ani. El a subliniat că norma didactică de predare în România a rămas neschimbată în ultimii 35 de ani.

Liderul sindical a criticat și răspunsul premierului referitor la scăderea numărului de elevi la clasă.

„Răspunsul premierului a fost pe lângă subiect: a spus că, prin tot felul de tertipuri, s-a diminuat numărul de elevi la clasă şi, astfel, a crescut numărul de norme. Este logic, la mintea cocoşului, că, în momentul în care scade numărul de elevi — iar numărul de elevi a scăzut, dar nu la fel ca în alte ţări —, ne-am apropiat de un nivel normal, cu efective de 24-26 de elevi la clasă”, a mai spus el.

Posibilitatea unei greve generale

Întrebat despre posibilitatea declanșării unei greve generale, Hăncescu a precizat că decizia va fi luată după consultarea profesorilor. El a subliniat importanța acordului membrilor de sindicat pentru orice formă de protest.

„Noi nu putem lua decizii la nivel central şi să anunţăm direct o formă de protest. Dacă se va ajunge la grevă, aceasta nu se poate face decât cu acordul oamenilor. Dar, cu siguranţă, ceea ce am spus premierului se va confirma: dacă Guvernul nu va găsi soluţii şi nu va reveni asupra măsurilor, vă spun că vor fi proteste de stradă, fără îndoială”, a declarat Hăncescu.

Solicitările sindicatelor din învățământ

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cere revenirea la normalitate și recunoașterea educației ca domeniu prioritar.

„Solicităm revenirea la normal, pentru că ceea ce a făcut acum Guvernul — a recunoscut şi ministrul Educaţiei — reprezintă măsuri de austeritate. Dar, într-o ţară normală, există două domenii protejate: educaţia şi sănătatea”, a subliniat Hancescu.

În concluzie, situația din sistemul educațional românesc rămâne tensionată. Sindicatele amenință cu proteste masive, în timp ce Guvernul pare să mențină măsurile fiscale contestate. Evoluția acestui conflict va avea un impact semnificativ asupra desfășurării anului școlar viitor și asupra calității educației în România.

