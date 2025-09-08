Motivul pentru care eleva a făcut 7 ore cu trenul

„Am făcut 7 ore cu trenul de la Suceava. Vrem să arătăm că nouă chiar ne pasă, că vrem să stăm în țară, dar avem nevoie de un ajutor”, spune Ionela, elevă și membră a Uniunii Elevilor Reprezentanți, pentru Edupedu.

Ea a spus că a venit luni, 8 septembrie, de la Suceava la București, ca să se alăture protestului profesorilor.

„Elevii se simt nesiguri, nu știu de ce nu mai au un sprijin, de ce eforturile lor nu sunt recunoscute. Știu mulți care vor să plece din țară. Noi vrem să construim un viitor în România dar nu ne simțim sprijiniți. De asta am făcut 7 ore cu trenul de la Suceava vrem să arătăm că nouă chiar ne pasă, că vrem să stăm în țară, dar avem nevoie de un ajutor”.

Peste 15.000 de persoane participă la protestul profesorilor

Peste 15.000 de participanți la protestul național al profesorilor din România au pornit, luni, în marș spre Palatul Cotroceni, după mitingul din fața Guvernului.

O delegație a acestora urmează să discute cu președintele Nicușor Dan.

Cosmina, o absolventă a Facultății de Științe ale Educației din București, prezentă la protest, a criticat Legea Bolojan. Ea a declarat: „Am terminat Facultatea de Psihologie și Științele Educației la Universitatea din București și argumentele nu au bază științifică. Din contră, elevii, studenți și adulții tineri trebuie susținuți, pentru mai multă autonomie și pentru a câștiga cât mai repede o independență atât financiară, cât și socială”.





