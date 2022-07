Recent, Anca Dinicu a ieşit cu câţiva prieteni să ia masa în oraş. Actriţa a parcat mașina în fața Parlamentului României, unde se află și sediul SRL.

„Eu am parcat mașina în față la SRI, unde sunt două bariere identice, iar blocurile arată la fel. Lângă era un minister. Am fost, am mâncat și când m-am întors, nu mai era mașina. Am sunat la poliție și le-am zis că a furat-o cineva.

M-au întrebat unde și le-am zis că în fața Casei Poporului, iar eu mi-au răspuns „domnișoară, nu a furat nimeni pe pământul ăsta vreo mașină de acolo, acolo e SRI.” Eu le zic că nu sunt nebună și că cineva mi-a furat mașina, un Volkswagen Jetta, „domnișoară, nimeni în România nu a vrut vreodată vreun Volkswagen Jetta”.

Mi-au spus că dacă vin mă costă 1.000 de lei deranjul lor și m-au pus să o caut. Am dat mai multe ture și îi rog pe domnii pe la pază să se uite pe camerele de supraveghere.

Mi-au zis că am venit de undeva din stânga, mi s-a făcut rușine când am aflat că mai există o parcare. Am sunat la poliție să le zic să nu mai vină. „Domnișoară, dar credeați că noi o să venim?”, a povestit actriţa, potrivit Cancan.

