Pe Irina Antonie am întâlnit-o la avanpremiera piesei de teatru „Mireasă fără voie”, acolo unde și-a întâmpinat invitații îmbrăcată în rochie de mireasă. Am fi crezut că rememorează clipele petrecute la propria nuntă, însă actrița ne-a asigurat că a fost o mireasă atipică, din toate punctele de vedere.

„Eu voiam să fiu soprană, dar uite, m-am făcut actriță. Deloc nu m-am visat mireasă. Am fugit. Când m-am căsătorit, eu nu am vrut deloc să fiu personaj pentru că jucam atât de mult la teatru și nu am vrut deloc să fiu în centrul atenției, am vrut să fiu eu, să nu par altcineva. Am vrut o petrecere cu puțini oameni și să ne distrăm, nu să ne prefacem. Am niște poze Polaroid și am filmat cred că doar câteva secunde. Nu am vrut macara, nu am vrut cameră, nu am vrut nimic și a ieșit excepțional. La 5 dimineața eram desculță, dansam singură pe scenă”, a povestit actrița pentru Libertatea, completând că din clipa în care a văzut-o fiica ei îmbrăcată în rochie albă de mireasă nu a mai fost chip de înțelegere cu ea.

„M-am probat acasă și fiica mea a zis că vrea și ea rochie de mireasă. I-am zis că de ziua ei, când face patru ani, o să îi fac o rochie albă sau ceva care să pară de mireasă. Nu vrea să se căsătorească cu tati, vrea să se căsătorească cu colegele ei din clasă. Nu înțelege, îți dai seama, dar nu are treabă cu băieții deocamdată. Norocul lui tati”.

Irina Antonie: „Meditez în fiecare zi”

Este atipică din toate punctele de vedere, atât personal, cât și profesional. Extrem de activă, căci Irina Antonie nu joacă doar în piese de teatru, filme și seriale de televiziune, ci se numără și printre actorii din echipa show-ului „Săriți de pe fix”. Atât de pasionată este de ceea ce face, încât a acceptat să urce pe scenă la doar câteva zile după ce a născut-o pe fiica ei.

„Meditez în fiecare zi. Vorbesc serios. La un moment dat nu am mai apucat și chiar mă simțeam foarte bine și foarte ancorată, dar cred că trebuie să te setezi mental, să știi că e un moment în care trebuie să faci față și apoi să te poți relaxa. Să te bucuri și de relaxarea aia pentru că poți să te îmbolnăvești că ai tras prea tare și ai ajuns la epuizare. Am învățat să le fac pe toate, dar fiica mea este cea mai importantă. Deși, repet, am născut și am avut premieră. M-am dus nu pentru că sunt nebună, ci pentru că m-am simțit foarte bine și pentru că era un proiect personal care a luat premiul Uniter și conta foarte mult. Mă chinuisem patru ani să-l fac”, a explicat actrița cum reușește să facă față tuturor provocărilor.

Nici soțul Irinei Antonie nu pune strop de alcool în gură

Ca un făcut, nici soțul actriței nu este un împătimit al licorii lui Bachus. Cosmin Hodor, unul dintre cei mai apreciați manageri sportivi din România, s-a învârtit mereu în lumea sportului, așa că pentru el, alcoolul a fost mai mult un dușman decât prieten. Cei doi soți nu beau nu pentru că ar fi avut vreo problemă, ci pentru că efectele după o seară de distracție se resimt pe mai multe zile.

„Nu beau alcool. Nu beau, dar nu pentru că nu știu ce, ci pentru că atunci când eram adolescentă, beam și la un moment dat am zis că nu este OK. M-am trezit într-o zi și cumva simțeam nevoia să beau și am zis: aoleu, sunt alcoolică. Exageram, dar m-am lăsat. Fac gluma asta, că de 18 ani m-am lăsat de băut și lumea mă întreabă câți ani am. Dar nu mai pot să mai miros. Dacă simt miros de vodcă, o iau la fugă. Nu mai pot. Soțul meu, care este cu tenisul și cu sportul, nu a băut nici la nuntă. La noi în gașcă există un pariu, dacă îl îmbată cineva chiar aș da bani, dar niciodată nu a fost beat. Îi este rău dacă bea un pahar de vin, zice că nu mai poate”, a explicat actrița pentru Libertatea, completând că ultima dată când a pus gura pe alcool i-a fost rău o săptămână întreagă.

„Acum că vorbim, mi-am adus aminte, tot așa pe la 20 și ceva de ani, m-am întâlnit cu o prietenă care este moldoveancă și mi-a dat niște shoturi de tequila și tot mă îndemna să beau. Am băut vreo trei. Avem o geantă făcută de o artistă din România care avea marginile din lemn și nu vrei să știi că am trezit toată scara, loveam cu ea peste tot. Cosmin, soțul meu, care nu a venit cu noi, s-a trezit și nu știa ce s-a întâmplat. Mi-a fost rău toată noaptea și am zis că nu mai beau în viața mea. Prietena mea nu avea nimic când am sunat-o a doua zi. Mie mi-a fost rău. Patru zile nu am mai fost om”.

