Românca a făcut valuri în 2019, când a anunțat că o să se căsătorească, dar nu cu oricine, ci cu unul dintre cei mai de succes DJ din lume.

Nunta de poveste a avut loc în vara acelui an, iar planurile lor de a forma o familie s-au îndeplini. Anul viitor, în martie, artista va aduce pe lume un băiețel, pe nume Liam.

„Decembrie este o lună plină de magie și surprize, așa că suntem nespus de fericiți și încântați să anunțăm în cele din urmă că bebelușul Liam va veni pe lume în martie 2022.

Am visat la momentul acesta de ceva timp și eram nerăbdători să împărtășim cu lumea întreagă. Suntem atât de onorați că sufletul lui ne-a ales pe noi ca părinți, ca să-l ghidăm prin această călătorie frumoasă numită viață și abia așteptăm să-l cunoaștem. Despre kilogramele luate, vă spun că doar 6,5 kg am în plus.

Deși sunt în 6 luni, nu prea se văd, pentru că urmez un plan alimentar sănătos, iar pofte am avut în primele trei luni. Au fost pofte mai ciudate pentru mine, am devorat piersici, roșii și brânză”, spune Adina Butar.

Românca și DJ-ul Markus Schulz sunt împreună de peste 8 ani

Adina și celebrul DJ sunt împreună de mai bine de 8 ani, românca locuind în Miami, de foarte mulți ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul muzicii și au continuat să colaboreze pe plan profesional și după ce au început o relație.

Schulz are o casă de producţie, unde românca a preluat atribuţiile de management, dar şi de producţie video pentru artiştii Coldharbour Records. În 2010, DJ Magazine îl plasa pe Schulz pe locul 8 în Top 100 DJ ai lumii. Apoi, în 2012, acesta a fost încoronat cel mai bun DJ al Americii de către DJ Times.

