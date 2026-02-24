Descinderile recente ale poliției în două saloane de masaj din Capitală au scos la iveală o situație care, potrivit vecinilor, ar fi fost cunoscută și tolerată ani la rând. Ancheta vizează un dosar de proxenetism, iar printre persoanele ridicate de oamenii legii s-a aflat și Alina Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță, care ar fi fost ulterior plasată în arest la domiciliu.

Pentru cancan.ro, Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în apropierea unuia dintre saloanele vizate de percheziții, vorbește despre coșmarul pe care ea și ceilalți locatari din zonă l-ar fi trăit ani de zile. Vedeta susține că intervenția autorităților nu a fost deloc o surpriză pentru vecini, ba chiar era așteptată de mult timp.

Potrivit Adrianei Bahmuțeanu, zgomotul constant, circulația suspect de intensă a persoanelor și programul non-stop al locației au ridicat numeroase semne de întrebare.

„Lucrurile pe care le-am văzut și eu și vecinii mei sunt legate de faptul că tot timpul era foarte multă lume acolo. În fiecare noapte, până dimineața, intrau și ieșeau persoane din acel stabiliment. Grupuri de tineri, persoane mai în vârstă, străini din Centrul Vechi veneau cu taxiul. Era o mișcare continuă. Eu mă mir că poliția a văzut atât de târziu povestea asta, pentru că se știa foarte bine ce se întâmplă acolo. Erau foarte multe reclamații făcute de vecini. Era trafic intens. Era mai ceva ca în dosarele Epstein.

De multe ori, fetele alea veneau și la barul de sub apartamentul meu. Chiar în noaptea în care a venit poliția și a destructurat, să zic așa, era o petrecere la barul de sub mine și fetele erau luate în brațe și ajutate să treacă strada, pentru că era foarte multă zăpadă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu afirmă că locatarii au încercat să facă plângeri

Mai mult decât atât, Bahmuțeanu afirmă că locatarii care au încercat să facă plângeri s-ar fi lovit de descurajări repetate. În loc să primească sprijin, unii ar fi fost avertizați că riscă amenzi dacă insistă. Ironia situației este că însăși vedeta a fost sancționată, la un moment dat, după ce a oprit pentru câteva minute în fața salonului pentru a descărca un covor din mașină.

„Doar că nimeni nu vedea nimic. Noi, vecinii de aici, ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați. Ca cetățeni nu aveam voie să facem plângeri, deși erau ilegalități care ne deranjau. În schimb, ei erau lăsați să funcționeze la liber.

Probabil acestui „bordel” i-a căzut susținerea. Probabil persoana care era în spate nu mai este în funcție sau nu mai este susținută.

Nu cred că o femeie de 80 de ani ar fi putut să facă asta. Era pusă formal. Întrebarea este cine era, de fapt, în spatele ei. Probabil un om cu funcție, ori din servicii, ori din poliție, care acum ori a fost scos la pensie, ori tras pe linie moartă, ori cineva vrea să-i facă o bucată.

Pentru mine e foarte clar că nu putea funcționa atâta timp în văzul lumii fără susținere. De multe ori venea poliția, existau sesizări, se certau sau se băteau, nu știm ce se întâmpla înăuntru. Poliția venea, nu e prima dată. Nu pot spune că am văzut persoane cunoscute, pentru că nu stăteam cu ochii pe geam, dar intrau mașini scumpe și oameni care păreau cu bani”, a mai spus ea.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact dimensiunea activității ilegale și responsabilitatea fiecărei persoane implicate în acest dosar care a zguduit liniștea unui cartier din Capitală.

