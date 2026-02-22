Descinderile au avut loc sâmbătă, la două saloane de masaj erotic din Capitală, care, conform anchetatorilor, funcționau ca paravan pentru activități de prostituție.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București. În acest context, persoanele bănuite, prin crearea unei aparențe de legalitate a desfășurării activităților în respectivele saloane, ar fi înlesnit practicarea prostituției prin disimularea realizării, în mod ilegal, de către persoanele vătămate, a unor servicii de masaj erotic, în scopul obținerii de foloase materiale”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5.

Ancheta a scos la iveală că lidera rețelei ar fi o femeie în vârstă de 80 de ani, care, conform surselor Antena 3 CNN, nu a fost reținută, dar a fost chemată în instanță.

În schimb, Alina Cotabiță și celelalte șapte persoane suspectate au fost audiate și reținute pentru 24 de ore.

„Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, se arată în comunicatul DGPMB.

Înainte de rețineri, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților și la sediile saloanelor de masaj.

Oamenii legii au confiscat importante sume de bani în diferite valute, inclusiv 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline, alături de laptopuri, telefoane mobile, jucării sexuale și prezervative.

„Au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză”, se precizează în comunicatul poliției.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, fiind vizate infracțiuni de proxenetism în formă continuată.

