De Livia Lixandru,

Trupa Duo MainTenanT, formată din artiștii francezi Ludivine Furnon Perso și Nicolas Besnard, a lăsat mască atât juriul cât și publicului, într-un număr de dans acrobatic special.

”Dacă perfecțiunea există, voi sigur ați întâlnit-o. Și ați aflat secretul”, a spus, la final, Andi, iar Andra a adăugat: ”Voi ați fost un 10 perfect pentru mine”.

”Cuplul perfect”, a spus Mihai petre, înainte de a apăsa butonul auriu, cel de-al nouălea Golden Buzz din acest sezon.

În 2010, Duo MainTenanT au participat la Frances Got Talent și au ieșit pe locul 6 overall. În 2019, Ludivine și Nicolas au participat și la Americas Got Talent, unde au primit patru DA. Momentul celor doi este considerat unul dintre cele mai senzuale din istoria emisiunii, edița americană.

Aceștia formează un cuplu și în viața reală, nu doar pe scenă, și au împreună doi copii, de 1 și 2 ani.

Ludivine este fostă gimnastă și a câștigat prima medalie din istoria gimnasticii Franței la un Campionat Mondial, după ce s-a antrenat cu românii Sergiu și Tatiana Popa și coregrafa, tot româncă, Adriana Pop, potrivit Protv.ro.

Citeşte şi:

Se întâmplă și lucruri bune în criza coronavirusului. Zeci de voluntari care nu se cunosc lucrează împreună ca să ajute spitalele

Fisură la vârful autorităților. Ludovic Orban ironizează inițiativa de testare COVID-19 în București a lui Firea și Streinu-Cercel: „E o poveste”

Cine mai face angajări în plină criză de coronavirus. Spre ce să te orientezi dacă îți pierzi jobul

GSP.RO Motivul pentru care în Germania sunt atât de puţine decese de coronavirus. Explicatia virusologului Christian Droste

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2020. Racii au șansele unei revigorări ample