Alessia și tatăl copilului ei, Alvin, s-au împăcat și sunt din nou o familie fericită. Ruptura dintre cei doi a avut loc chiar după botezul micuțului lor.

Vedeta și soțul ei s-au gândit să-și mai dea o șansă de dragul băiețelului pe care îl au împreună.

„S-au împăcat. Și-au mai dat o șansă. Au făcut acest lucru și pentru copil. Cred că și el și-a dat seama că cel mai bine e acasă. Copilul e fericit că acum sunt cu adevărat o familie”, a mărturisit un apropiat al artistei, potrivit Cancan.

Motivul pentru care Alessia și soțul ei s-au despărțit

„Lucrurile sunt tulburi acum, atâta tot. Mai interacţionăm când şi când. Nu mai stăm împreună de prin februarie. Au trecut destule luni. Adevărul e că nu prea poţi să trăieşti cu mine în casă, sunt cicălitoare. Dacă stai cu mine cinci zile, a doua ai și fugit. Sunt şi eu cam dificilă, recunosc.

El m-a cerut, am acceptat logodna. Am rămas însă însărcinată, am făcut botezul. Dar, sincer, eu am simţit că nu e sută la sută. Poate e şi vârsta, că el e mai mic cu şapte ani decât mine. Şi atunci am zis să mai aştept un pic, să văd dacă atinge maturitatea necesară pentru nervii mei”, declara artista, în urmă cu câteva luni.

