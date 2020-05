De Denisa Macovei,

Aflat în autoizolare alături de Antonia și de cei doi băieți ai lor, Dominic și Akim, Alex Velea este invidiat de mulți bărbați pentru că stă în casă cu una dintre cele mai frumoase femei din România. Extrem de sincer, artistul mărturisește că în aceste momente frumusețea a avut un rol mărunt și că cel mai important a fost modul în care au comunicat.

“Sunt norocos. E foarte frumos să stau în casă cu Antonia, doar că nu la frumusețe se rezumă tot ce avem unul pentru celălalt. Da, e o femeie frumoasă, dar dacă era cicălitoare nu cred că puteam să ne înțelegem în felul ăsta sau nu rezistam atât timp. Pentru că și eu sunt o persoană dificilă. Am avut noroc amândoi. Ne-am potrivit”, a povestit Alex la emisiunea online a lui Mihai Bobonete și Costi Diță.

Antonia și Alex Velea, în tandrețuri pe stradă. Reacțiile au apărut imediat

Cu toate că au o relație de aproape 7 ani și doi copii împreună, Alex primește în continuare mesaje negative, în cele mai multe reproșându-i-se faptul că s-a cuplat cu Antonia, mesaje în care este jignit și pus la zid. “Nu știu de ce mă urăsc unii oameni. Poate la prima vedere par o persoană arogantă, superficială, dar nu sunt. E ușor să comunici cu mine, sunt o fire sociabilă. E simplu să vorbești cu mine, nu sunt atât de «prețios», dar lumea probabil că-și imaginează treaba asta și pune eticheta: ăsta e fițos. Și în funcție de asta mă judecă. În anii ăștia am înțeles că trebuie să accept și mesajele negative din online și să merg mai departe. Nu e tocmai simplu, dar fiecare are dreptul la opinie, fiecare are o părere”, a mai spus artistul.

Citeşte şi:

Alex Velea și-a surprins fanii. „Dacă nu făceam muzică, aș fi făcut videochat. Mă ajută corpul și fața”

Alex Velea și Matteo au lansat o nouă melodie. „Este un remake al piesei Orașul Trist, al trupei Genius”

Fetița Antoniei se află în carantină totală, în Italia. Artista nu își mai poate vedea copilul. „Problema este mult mai avansată”

GSP.RO S-a stins din viață la doar 18 ani. Era văzută un „copil minune”, iar ultimele cuvinte ale tinerei sunt cutremurătoare

HOROSCOP Horoscop 14 mai 2020. Taurii trebuie să își păstreze speranța