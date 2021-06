Alexandru Constantin și-a dat demisia de la Prima TV.„Ne vom revedea la o altă televiziune”

Anunțul a fost făcut chiar de el, pe rețelele de socializare.

„Dragii mei, de fiecare dată am împărtășit cu voi fiecare pas pe care l-am făcut. Împreună, am construit emisiuni, interviuri, momente de televiziune pe care le prețuiesc. Astăzi am de făcut un anunț. După 13 ani pe care i-am petrecut în Prima TV, a venit momentul să spun DA următorului pas în carieră mea și să părăsesc televiziunea în care m-am format că jurnalist”, a scris el pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu renunță la aparițiile pe micul ecran, deja a semnat cu nou contract cu o altă televiziune din România.

„Ne vom revedea, în curând, la pupitrul știrilor Day Time și Prime Time, la o altă televiziune. Închei un capitol în care am întâlnit mulți oameni deosebiți, cărora le sunt recunoscător. Deschid următorul capitol cu multă determinare de a construi mai departe momente semnificative împreună. De abia aștept! Revin cu detalii cât de repede!”, a mai dezvăluit el.

Alexandru Constantin a făcut echipă o bună perioadă cu Diana Bart, cea care acum prezintă emisiunea „Hai cu fetele”, de la Prima TV.

