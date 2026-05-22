Etapa din Canada este recunoscută pentru imprevizibilitatea sa și momentele dramatice care pot apărea în timpul cursei. Condițiile meteo schimbătoare pot influența decisiv strategia echipelor, iar diferențele dintre victorie și abandon se pot face într-o singură decizie la boxe.

Circuitul de la Montreal este unul de tip „stop and go”, unde viteza maximă, frânările puternice și precizia sunt esențiale.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Piloții și echipele vor avea la dispoziție un timp limitat pentru pregătiri, în condițiile în care weekendul include o singură sesiune de antrenamente libere înaintea calificărilor pentru sprint. Cursa va putea fi urmărită duminică, de la ora 22.50, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Începând din acest sezon, FIA a reconfigurat calendarul competițional, apropiind etapa din Canada de cea din Miami pentru a reduce impactul logistic și amprenta de carbon a campionatului. Circuitul Gilles-Villeneuve, inaugurat în 1978, are o lungime de 4,3 kilometri și 70 de tururi pline de intensitate.

Toate privirile vor fi îndreptate către liderul clasamentului mondial, Kimi Antonelli, care continuă să impresioneze în acest sezon și își dorește o nouă victorie importantă. În același timp, rivalii de la Ferrari și McLaren sunt pregătiți să lupte până la final pentru podium, într-o etapă care se anunță extrem de echilibrată.

Programul Marelui Premiu din Canada 2026

Vineri, 22 mai 2026:

antrenamente: ora 19.30 – AntenaPLAY

calificări pentru sprint: ora 23.15 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Sâmbătă, 23 mai 2026:

cursa de sprint: ora 18.45 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

calificări pentru cursă: ora 22.45 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 24 mai 2026:

cursa: ora 22.50 – Antena 1 și AntenaPLAY

